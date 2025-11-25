Octopath Traveler 0: Musikalischer Spotlight stimmt auf Release ein

Hört in die Musik von Octopath Traveler 0 und bereitet eure Ohren auf den baldigen Release vor.

Um euch auf die Ankunft von Octopath Traveler 0 vorzubereiten, veröffentlichte Square Enix zuletzt den Story-Trailer und stellte im Xbox Store eine spielbare Demo bereit.

Jetzt könnt ihr euch zusätzlich auf das Rollenspiel einstimmen, in dem ihr „Chronicles of the Guardians of Light“ des Komponisten Yasunori Nishiki hört, der im neusten musikalischen Spotlight für das Spiel veröffentlicht wurde.

Octopath Traveler 0 ist ab dem 4. Dezember erhältlich. Die Demo ladet ihr hier herunter.