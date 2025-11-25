Octopath Traveler 0: Musikalischer Spotlight stimmt auf Release ein

Um euch auf die Ankunft von Octopath Traveler 0 vorzubereiten, veröffentlichte Square Enix zuletzt den Story-Trailer und stellte im Xbox Store eine spielbare Demo bereit.
Jetzt könnt ihr euch zusätzlich auf das Rollenspiel einstimmen, in dem ihr „Chronicles of the Guardians of Light“ des Komponisten Yasunori Nishiki hört, der im neusten musikalischen Spotlight für das Spiel veröffentlicht wurde.
Octopath Traveler 0 ist ab dem 4. Dezember erhältlich. Die Demo ladet ihr hier herunter.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Octo 1 fand ich ok, 2 war perfekt. Mal sehen wie der 0 ist 😁
Allerdings werde ich das auf dem Steamdeck spielen.
Schöner Soundtrack, melancholisch und mystisch mit einem Hauch Hoffnung.