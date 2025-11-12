Octopath Traveler 0: Neuer Story‑Trailer und Demo im Xbox Store

4 Autor: , in News / Octopath Traveler 0
Übersicht
Image: LTD.

Die Demo zu Octopath Traveler 0 ermöglicht die Charaktererstellung, drei Stunden Spielzeit und Übertragung der Speicherstände in die Vollversion.

Square Enix hat einen neuen Story-Trailer zu Octopath Traveler 0 veröffentlicht, der die Hintergrundgeschichte des Spiels näher beleuchtet.

Gleichzeitig ist im Xbox Store eine Demo verfügbar, die es Spielern erlaubt, ihren eigenen Charakter zu erstellen und bis zu drei Stunden lang in die Welt von Orsterra einzutauchen.

Zwar sind die Anfangsgebiete begrenzt, doch bietet die Demo bereits die Möglichkeit, eine Stadt aufzubauen und erste Verbündete für die bevorstehende Reise zu finden.

Der Fortschritt aus der Demo kann später in die Vollversion übernommen werden, wenn es am 4. Dezember erscheint.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Octopath Traveler 0

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 18435 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.11.2025 - 19:02 Uhr

    Da es keine deutschen Texte hat, werde ich mir die Demo nicht herunterladen. Sonst hätte ich es mir angeschaut.

    0

Hinterlasse eine Antwort