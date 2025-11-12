Octopath Traveler 0: Neuer Story‑Trailer und Demo im Xbox Store

Square Enix hat einen neuen Story-Trailer zu Octopath Traveler 0 veröffentlicht, der die Hintergrundgeschichte des Spiels näher beleuchtet.
Gleichzeitig ist im Xbox Store eine Demo verfügbar, die es Spielern erlaubt, ihren eigenen Charakter zu erstellen und bis zu drei Stunden lang in die Welt von Orsterra einzutauchen.
Zwar sind die Anfangsgebiete begrenzt, doch bietet die Demo bereits die Möglichkeit, eine Stadt aufzubauen und erste Verbündete für die bevorstehende Reise zu finden.
Der Fortschritt aus der Demo kann später in die Vollversion übernommen werden, wenn es am 4. Dezember erscheint.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da es keine deutschen Texte hat, werde ich mir die Demo nicht herunterladen. Sonst hätte ich es mir angeschaut.
Versteh nicht, wieso sie komplett auf deutsche Texte verzichten.
So unnötig einfach 🤦♂️
Die Demo werde ich mir mal herunterladen und bei Gelegenheit ausprobieren.
Kein Deutsch dann bin ich raus