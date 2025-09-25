Octopath Traveler 0: TGS Trailer veröffentlicht

Mit Octopath Traveler 0 erscheint am 4. Dezember 2025 ein neues Rollenspiel von Square Enix, das euch in die Welt von Orsterra zurückführt.

Die Geschichte erzählt von Wiederaufbau und Vergeltung, die untrennbar mit den geheimnisvollen göttlichen Ringen verbunden ist. Das Spiel dient als Prequel innerhalb der bekannten Reihe und erweitert die Erzählung um neue Figuren, deren Schicksale euch auf eine epische Reise durch das fantastische Reich führen. Der visuelle Stil bleibt dem beliebten HD-2D-Look treu, wodurch klassische Pixelkunst mit modernen Lichteffekten kombiniert wird.

Octopath Traveler 0 erscheint gleichzeitig für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows und Steam. Damit richtet sich das Spiel an eine große Community von RPG-Fans, die sowohl Konsolen als auch PC bevorzugen. Sprachlich liegt der Fokus auf Englisch und Japanisch, deutsche Untertitel sind nicht enthalten.

Mit Octopath Traveler 0 setzt Square Enix die preisgekrönte Reihe fort und bietet Spielern ein Rollenspiel, das klassische Mechaniken mit neuen erzählerischen Akzenten verbindet und damit zu einem Highlight des Winters 2025 wird.