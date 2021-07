Octopath Traveler: Gerücht: Fortsetzung in Entwicklung?

In Octopath Traveler sind die Spieler acht Reisende in acht Abenteuern mit acht verschiedenen Rollen. Am 13. Juli feierte das Spiel sein 3-jähriges Jubiläum und das Entwickler-Team bedankte sich via Twitter bei den Fans für die Glückwünsche und Unterstützung.

Eine kurze Anmerkung am Ende des Tweets macht hellhörig, ob eine Fortsetzung des Rollenspiels vielleicht in der Entwicklung sein könnte: