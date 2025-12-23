Octopath Traveler: Knackt 6 Millionen Marke

Die Octopath‑Traveler‑Reihe hat einen neuen Meilenstein erreicht und überschreitet weltweit die Marke von 6 Millionen verkauften Spielen.

Damit bestätigt sich der anhaltende Erfolg der beliebten JRPG‑Serie, die sich durch ihr HD‑2D‑Design, rundenbasierte Kämpfe und klassische Rollenspiel‑Mechaniken einen festen Platz im modernen Gaming erarbeitet hat.

Besonders im Fokus steht der neueste Ableger Octopath Traveler 0, der auf einer breiten Plattformbasis erschienen ist. Das Spiel ist für PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch sowie die neue Nintendo Switch 2 verfügbar. Diese breite Verfügbarkeit sorgt dafür, dass die Serie mehr Spieler erreicht als je zuvor und sowohl Konsolen‑ als auch PC‑Spieler gleichermaßen anspricht. Durch die Veröffentlichung auf allen großen Plattformen stärkt Square Enix die Präsenz der Reihe im JRPG‑Segment und öffnet sie für neue Zielgruppen.