OD: Hideo Kojima enthüllt neuen OD KNOCK Teaser Trailer

OD: Neuer KNOCK Teaser Trailer von Kojima Productions sorgt für Spannung!

KOJIMA PRODUCTIONS hat einen neuen Teaser Trailer zu OD veröffentlicht. Unter dem Titel „KNOCK“ gibt der kurze Clip einen weiteren Einblick in das geheimnisvolle Projekt von Hideo Kojima. Das Spiel bleibt weiterhin von einer mysteriösen Atmosphäre geprägt, die Fans weltweit bereits seit der ersten Ankündigung fasziniert.

Mit OD arbeitet Kojima Productions erneut an einem innovativen Spielerlebnis, das klassische Genregrenzen überschreiten soll. Der neue Trailer zeigt nur wenige, aber eindrucksvolle Szenen, die Neugier und Spannung wecken. Obwohl konkrete Details zu Gameplay und Story bisher nicht bekannt sind, wird OD als eine der meistdiskutierten kommenden Veröffentlichungen gehandelt.

11 Kommentare Added

  1. Drakeline6 170575 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 23.09.2025 - 08:14 Uhr

    Noch ist wenig genaues zu erkennen.
    Kerzen anzünden finde ich jetzt auch nicht gruselig 😀
    Mal schauen was noch kommt.

  3. Chicko90 21675 XP Nasenbohrer Level 1 | 23.09.2025 - 08:14 Uhr

    bin echt mal gespannt, Geschichten erzählen kann Kojima sehr gut 🙂 hoffe es wird auch spielerisch spannend und nicht so langweilig wie dead stranding, das wäre als Film besser gewesen 🙂

    Wobei ich vorher noch Metal Gear 3 Delta spielen muss xD

    PS. Die Szene im Zimmer erinnert mich stark an ein alten Silent Hill Teil, da war man auch in einer Wohnung irgenwie (lange her)

  5. CrossSkull 5080 XP Beginner Level 3 | 23.09.2025 - 08:23 Uhr

    Das sieht sehr spannend aus, und grafisch auch mega, Spiele und Geschichten kann der Hideo Kojima ja Death Stranding 2 war auch schon mega 👌

  6. Nibelungen86 272040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 08:23 Uhr

    Was ist das verrücktes 😅.
    Die Grafik ist der absolute Wahnsinn 🤩, noch besser als bei Hellblade 2.
    Bin echt gespannt 😊.

  7. de Maja 296455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.09.2025 - 08:28 Uhr

    Grafisch auf jeden Fall erste Sahne aber Storytechnisch wird es wahrscheinlich wieder komplett absurd.
    Dazu erinnert das Gameplay sehr an PT also wird es haufenweise Triggerpoints geben die irgendwelchen Schrecken auslösen, quasi ne Jumpscare Galore was für mich eigentlich die einfachste Art ist Schrecken zu erzeugen.
    Sophia Lillis und Udo Kier auf jeden Fall wieder ganz großartig besetzt auf die Schafer hab ich null Bock schauspielerisch gesehen.

  8. Andaro 19945 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 23.09.2025 - 08:31 Uhr

    Bin mal gespannt, was sich Kojima da wieder einfallen lässt 😀

