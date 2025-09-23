OD: Hideo Kojima enthüllt neuen OD KNOCK Teaser Trailer

KOJIMA PRODUCTIONS hat einen neuen Teaser Trailer zu OD veröffentlicht. Unter dem Titel „KNOCK“ gibt der kurze Clip einen weiteren Einblick in das geheimnisvolle Projekt von Hideo Kojima. Das Spiel bleibt weiterhin von einer mysteriösen Atmosphäre geprägt, die Fans weltweit bereits seit der ersten Ankündigung fasziniert.

Mit OD arbeitet Kojima Productions erneut an einem innovativen Spielerlebnis, das klassische Genregrenzen überschreiten soll. Der neue Trailer zeigt nur wenige, aber eindrucksvolle Szenen, die Neugier und Spannung wecken. Obwohl konkrete Details zu Gameplay und Story bisher nicht bekannt sind, wird OD als eine der meistdiskutierten kommenden Veröffentlichungen gehandelt.