OD: Hideo Kojima enthüllt neuen OD KNOCK Teaser Trailer

KOJIMA PRODUCTIONS hat einen neuen Teaser Trailer zu OD veröffentlicht. Unter dem Titel „KNOCK“ gibt der kurze Clip einen weiteren Einblick in das geheimnisvolle Projekt von Hideo Kojima. Das Spiel bleibt weiterhin von einer mysteriösen Atmosphäre geprägt, die Fans weltweit bereits seit der ersten Ankündigung fasziniert.
Mit OD arbeitet Kojima Productions erneut an einem innovativen Spielerlebnis, das klassische Genregrenzen überschreiten soll. Der neue Trailer zeigt nur wenige, aber eindrucksvolle Szenen, die Neugier und Spannung wecken. Obwohl konkrete Details zu Gameplay und Story bisher nicht bekannt sind, wird OD als eine der meistdiskutierten kommenden Veröffentlichungen gehandelt.
Noch ist wenig genaues zu erkennen.
Kerzen anzünden finde ich jetzt auch nicht gruselig 😀
Mal schauen was noch kommt.
Ich denke das man da vor 2028 nicht mit rechnen kann.
Bin auf die Kojima overrated Kommentare gespannt… 🙂
bin echt mal gespannt, Geschichten erzählen kann Kojima sehr gut 🙂 hoffe es wird auch spielerisch spannend und nicht so langweilig wie dead stranding, das wäre als Film besser gewesen 🙂
Wobei ich vorher noch Metal Gear 3 Delta spielen muss xD
PS. Die Szene im Zimmer erinnert mich stark an ein alten Silent Hill Teil, da war man auch in einer Wohnung irgenwie (lange her)
Grafisch ist das ja wirklich ein Augenschmaus.
Das sieht sehr spannend aus, und grafisch auch mega, Spiele und Geschichten kann der Hideo Kojima ja Death Stranding 2 war auch schon mega 👌
Was ist das verrücktes 😅.
Die Grafik ist der absolute Wahnsinn 🤩, noch besser als bei Hellblade 2.
Bin echt gespannt 😊.
Grafisch auf jeden Fall erste Sahne aber Storytechnisch wird es wahrscheinlich wieder komplett absurd.
Dazu erinnert das Gameplay sehr an PT also wird es haufenweise Triggerpoints geben die irgendwelchen Schrecken auslösen, quasi ne Jumpscare Galore was für mich eigentlich die einfachste Art ist Schrecken zu erzeugen.
Sophia Lillis und Udo Kier auf jeden Fall wieder ganz großartig besetzt auf die Schafer hab ich null Bock schauspielerisch gesehen.
Bin mal gespannt, was sich Kojima da wieder einfallen lässt 😀
Naja, sieht mal wieder super langweilig aus
Irgendwie werde ich damit nicht warm, mehr Infos wären hilfreich.