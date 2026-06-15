OD: Hideo Kojima zeigt neues Foto mit Hunter Schafer

Ein neues Bild von Hideo Kojima sorgt aktuell für Aufmerksamkeit rund um sein kommendes Horrorprojekt OD.
Der Entwickler hat ein Foto mit Hunter Schafer geteilt, das während der laufenden Arbeiten am Spiel entstanden sein soll. Die Aufnahme deutet darauf hin, dass Schafer möglicherweise Teil von Kojimas aktueller Motion-Capture- und Scan-Pipeline ist.
Kojima ist dafür bekannt, Schauspieler früh in seine Entwicklungsprozesse einzubinden und ihre realen Bewegungen, Gesichtsausdrücke und Körpersprache per Scanning zu erfassen. Diese Daten werden anschließend genutzt, um besonders realistische Figuren in seinen Spielen zu erstellen.
Offiziell bestätigt ist die Rolle von Hunter Schafer im Projekt allerdings nicht. Ebenso bleibt offen, welche Figur sie in OD darstellen könnte oder wie umfangreich ihre Beteiligung am Spiel tatsächlich ist.
OD gilt als eines der geheimnisvollsten aktuellen Projekte von Kojima Productions. Das Spiel wird als experimenteller Horror-Titel beschrieben, konkrete Gameplay-Details sind bislang jedoch kaum bekannt.
Das neue Foto liefert damit zwar keinen konkreten Einblick in das Spiel selbst, verstärkt aber die Vermutung, dass die Entwicklung weiterhin stark auf realistische Performance-Capture-Technologie setzt.
OD wird von Microsoft finanziert und erscheint exklusiv für Xbox und PC.
With Hunter Schafer. pic.twitter.com/12LZXXpmlw
— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 12, 2026
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin gespannt was er da zusammen tüftelt. Werde es auf jeden Fall Spielen.
Muss ich erstmal googeln wer das sein soll 😀
Hab schon paar Videos gesehen und wird ein tolles Game 😁
Denke das SPiel wird sehr Nische sein. Viele werden es lieben aber auch viele als langweilig bezeichnen.
Tut mir echt Leid und kann jetzt von mir aus jeder verstehen wie er verstehen will, aber die musste ich erst mal googeln 🙁
Und dann kommt direkt im ersten Satz „US-amerikanisches Model, Schauspielerin und LGBTQIA*-Aktivistin“ und schon hab ich gar keinen Bock mehr mehr wissen zu wollen 🙁
Dito 😀
Die war für viele LGBTQ Aktivisten die perfekte Besetzung für Zelda in der Zelda Realverfilmung 😅
Das ist halt wieder dieses typische Typcasting nach moralischen Katalog.
Nagut man weiß ja noch nicht wie Kojima das einbindet, vielleicht passt es ja.
So ein Mensch nimmt die Rolle auch nur an wenn es Inhaltlich passt.
Also genau das woran ich 0 intresse habe..
„Hunter Schafer ist ein US-amerikanisches Model, Schauspielerin und LGBTQIA*-Aktivistin.“
Na toll. Und damit wird schon das nächste Spiel von Internet Heinis schlecht geredet werden. -.-
Edit:
Gerade auf den Twitter Beitrag geklickt und es ist genau so, wie ich es befürchtet habe. Die Menschheit ist verloren…….
Ja, schon faszinierend wieviele da direkt durchdrehen
Auch du solltest es langsam verstehen, das das einzige Problem ist, das sobald solche Menschen beteiligt sind, es höchstwahrscheinlich darauf aus ist das Produkt einzig und allein an die modern audience auszurichten.
Da das Grundgerüst da dann immer eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl es mit das wichtigste ist….
Da sind dann auf einmal Brustnarben das Highlight einer Präsentation…
Absolut niemand, bis auf ein paar Neandertaler haben ein Problem damit, wenn man es wie in BG3 umsetzen tut.
Problem ist, BG3 ist einer der ganz wenigen Ausnahmen wo es so „richtig“ gemacht wird, ohne das es aufgezwungen wird.
Fast alle machen es wie Dragon Age, Dustborn, Unkown 9 usw. Die List wird ha immer länger.. Alles mega Flops.
Nicht wenige Vertreter haben nicht mal 1000 die es Spielen…und die 1000 ist schon sehr hoch gegriffen.
Bin gespannt, wann endlich etwas spielbares gezeigt werden kann.
Mal sehen was Hideo Kojima da zaubert und was die Gute Hunter Schafer in ihrer Freizeit macht, ist ihr Ding.
Sie ganzen (Maga)Hater stehen schon in den Startlöchern. 🤮🤮🤮
Nicht die Person ist das Problem, sondern das die Person mit ihrem Handeln anderen aufzwingen will, was richtig und falsch ist, wie man was zu machen hat.
Wenn so eine Person dann bei so einer Produktion zu gange ist, ist es einfach nur eine berechtigte Befürchtung das dieses Produkt wie z.B. „Dustborn“ endet..
„ Nicht die Person ist das Problem, sondern das die Person mit ihrem Handeln anderen aufzwingen will, was richtig und falsch ist,“
Bitte was? Merkste hoffentlich selbst.
Die Hater wollen natürlich niemanden was aufzwingen 🤔.
Wenn mich ein Spiel, oder was auch immer, nicht anspricht, dann schenke ich dem auch keine Beachtung.
Schau mal auf X, was für Vollpfosten da rum jammern. Ohne Worte.
Nein, die hater wollen niemanden was auf zwingen.
die wollen einfach nur ihre Ruhe haben und natürlich eine Produkt bekommen was Qualitativ gut ist.
Und Nachweislich ist das so das Games die sich nach der modern audience ausrichten Inhaltlich wie auch Qualitativ massive Probleme haben…
Nochmals die Frage: wenn das alles kein Problem ist , die bösen „wenigen“ Hater ja das problem sein sollen, ja warum kauf niemand diese Spiele die sich nach der sogenannten modern audience ausrichten?
Eigentlich jedes Spiel was primär diesen Weg geht, ist gefloppt.
Nicht wenige AA Produktionen haben keine 100 Spieler !!!
Auf was für einer Mission bist du eigentlich?
Deine unqualifizierte Meinung interessiert mich genauso wie das gebrabbel von religiösen Missionaren, nämlich gar nicht.
Wenn dir das Game nicht zusagt, ignoriere es einfach, anstatt das Netz voll zu Müllen.
Menschen wie du sind das eigentliche Problem.
Naja du hast mit der Aussage „ganzen (Maga)Hater“ doch erst hier alles losgetreten.
Vielleicht wäre es da ratsame einfach mal selbst den Ball Flach zu halten und deine Meinung für dich zu behalten.
Und nicht einfach mal alle Kritiker, selbst die sinnvolle Kritik äußern über einen Kamm zu scheren…
„Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“
Wenn du so eine Meinung von etwas herausposaunst, solltest du auch dann die Antwort akzeptieren können.
Oder oh wait, bist einer von diesen Menschen die nur ihr eigen Bubble dulden/akzeptieren?
Also eigentlich genau das Gegenteil von offen für Vielfälligkeit !
Wo bleibt eigentlich das Xbox exklusive Spiel das Hideo Kojima uns versprochen hat?
Bisher kann man noch nichts zu dem Spiel sagen, so langsam kann aber echt mal was dazu kommen.
Geschieht am Tag des Shadow Drops 😎
Hoffentlich wird es gut und kein langweiliger Horror Walking Simulator.