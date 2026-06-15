OD: Hideo Kojima zeigt neues Foto mit Hunter Schafer

Ein neues Bild von Hideo Kojima sorgt aktuell für Aufmerksamkeit rund um sein kommendes Horrorprojekt OD.

Der Entwickler hat ein Foto mit Hunter Schafer geteilt, das während der laufenden Arbeiten am Spiel entstanden sein soll. Die Aufnahme deutet darauf hin, dass Schafer möglicherweise Teil von Kojimas aktueller Motion-Capture- und Scan-Pipeline ist.

Kojima ist dafür bekannt, Schauspieler früh in seine Entwicklungsprozesse einzubinden und ihre realen Bewegungen, Gesichtsausdrücke und Körpersprache per Scanning zu erfassen. Diese Daten werden anschließend genutzt, um besonders realistische Figuren in seinen Spielen zu erstellen.

Offiziell bestätigt ist die Rolle von Hunter Schafer im Projekt allerdings nicht. Ebenso bleibt offen, welche Figur sie in OD darstellen könnte oder wie umfangreich ihre Beteiligung am Spiel tatsächlich ist.

OD gilt als eines der geheimnisvollsten aktuellen Projekte von Kojima Productions. Das Spiel wird als experimenteller Horror-Titel beschrieben, konkrete Gameplay-Details sind bislang jedoch kaum bekannt.

Das neue Foto liefert damit zwar keinen konkreten Einblick in das Spiel selbst, verstärkt aber die Vermutung, dass die Entwicklung weiterhin stark auf realistische Performance-Capture-Technologie setzt.

OD wird von Microsoft finanziert und erscheint exklusiv für Xbox und PC.



