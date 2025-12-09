OD: Horrorspiel setzt auf grundlegend verändertes Servicemodell

Im Vergleich zu früheren Kojima-Werken wird der Horror-Titel OD auf einem grundlegend verändertem Servicemodell basieren.

Trotz Rückschlägen wie dem Streik der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) oder dem kürzlichen Tod von Schauspieler Udo Kier schreitet die Entwicklung des Horrorspiels OD weiter voran.

In einem Interview mit ananweb verdeutlicht Director Hideo Kojima einmal mehr, dass sich Fans auf ein ganz besonderes und einzigartiges Spiel freuen dürfen. Sein Studio Kojima Productions arbeite weiterhin daran, „das Servicemodell von Grund auf zu ändern“.

Zur Erklärung zieht Kojima seine früheren Werke Death Stranding und die Metal Gear-Reihe heran. Für beide seien Systeme und Mechaniken genutzt worden, die bereits in anderen Titeln etabliert wurden.

Mit weiteren Details zum umgekrempelten Servicemodell von OD hält sich die Entwickler-Legende zurück, deutet allerdings die Platzierung einiger Hinweise im Knock-Trailer an:

„Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, und ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird. Wir haben Stealth-Spiele und Liefer-Spiele entwickelt, die mit nichts zuvor vergleichbar waren, aber vom System her ähnelten sie anderen Spielen. Dieses Mal versuchen wir, das Servicemodell von Grund auf zu ändern, was eine ziemliche Herausforderung sein dürfte. Wir haben den Trailer mit Hinweisen gespickt, wenn man also weiter darüber nachdenkt, kommt man vielleicht dahinter.“

  2. Jabinger 61390 XP Stomper | 09.12.2025 - 09:20 Uhr

    Der Trailer sah schon sehr imposant aus. Hoffentlich werden wir nicht enttäuscht.

    • NEPHii 880 XP Neuling | 09.12.2025 - 10:34 Uhr
      Antwort auf Emmerich

      Die Spannung steigt umso mehr, wenn man sich die bisherigen veröffentlichten Werke ansieht.

      Death Stranding war schon ein Meilenstein, wenn man sich mit dem Genre anfreunden möchte.
      Ich hab sonst nur Shooter gezockt und war von dem Konzept sehr beeindruckt.
      Geht es euch auch so?

  4. AnCaptain4u 240355 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.12.2025 - 10:15 Uhr

    Eins ist bei Kojima sicher: es wird anders.
    Und ich stelle mir jedes Mal die Frage, ob das für mich persönlich etwas positives ist.

  5. Kaladin 1960 XP Beginner Level 1 | 09.12.2025 - 10:30 Uhr

    Ich bin sehr suspekt. Finde Kojima viel zu sehr gefeiert – so toll find ich seine Spiele nicht. Originell aber nicht gut…

Hinterlasse eine Antwort