OD: Horrorspiel setzt auf grundlegend verändertes Servicemodell

Trotz Rückschlägen wie dem Streik der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) oder dem kürzlichen Tod von Schauspieler Udo Kier schreitet die Entwicklung des Horrorspiels OD weiter voran.

In einem Interview mit ananweb verdeutlicht Director Hideo Kojima einmal mehr, dass sich Fans auf ein ganz besonderes und einzigartiges Spiel freuen dürfen. Sein Studio Kojima Productions arbeite weiterhin daran, „das Servicemodell von Grund auf zu ändern“.

Zur Erklärung zieht Kojima seine früheren Werke Death Stranding und die Metal Gear-Reihe heran. Für beide seien Systeme und Mechaniken genutzt worden, die bereits in anderen Titeln etabliert wurden.

Mit weiteren Details zum umgekrempelten Servicemodell von OD hält sich die Entwickler-Legende zurück, deutet allerdings die Platzierung einiger Hinweise im Knock-Trailer an:

„Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, und ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird. Wir haben Stealth-Spiele und Liefer-Spiele entwickelt, die mit nichts zuvor vergleichbar waren, aber vom System her ähnelten sie anderen Spielen. Dieses Mal versuchen wir, das Servicemodell von Grund auf zu ändern, was eine ziemliche Herausforderung sein dürfte. Wir haben den Trailer mit Hinweisen gespickt, wenn man also weiter darüber nachdenkt, kommt man vielleicht dahinter.“