OD: Horrorspiel soll richtig gruselig werden

Entwicklerlegende Hideo Kojima möchte, dass sein in Zusammenarbeit mit Xbox entstehendes Horrorspiel OD, richtig gruselig wird.

In einem neuen Interview mit Famitsu kommt Microsoft Gaming CEO Phil Spencer neben zahlreichen anderen Xbox-Themen auch auf das von Entwicklerlegende Hideo Kojima entwickelte OD zu sprechen.

Kojima habe ihm in einem Gespräch einige sehr gewagte Ideen präsentiert und zudem bekundet, ein richtig gruseliges Spiel kreieren zu wollen. Ein Datum für die Veröffentlichung hat Spencer leider nicht parat:

„Als ich mit Regisseur Kojima über das neue Spiel sprach, teilte er mir einige sehr gewagte Ideen mit. Er sagte auch: ‚Ich möchte ein richtig gruseliges Spiel machen.‘ Kojima Productions und die Xbox Game Studios arbeiten sowohl beim Gameplay als auch bei der Technologie eng zusammen, und als ich den Trailer beim 10-jährigen Jubiläum sah, war ich von der hohen Qualität begeistert.“ „Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Aufgrund des Streiks der Screen Actors Guild im Jahr 2023 war es schwierig, einen Drehplan zu erstellen, und die Entwicklung des Spiels verzögerte sich. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung, aber ein konkretes Datum steht noch nicht fest.“