OD: Horrorspiel soll richtig gruselig werden

In einem neuen Interview mit Famitsu kommt Microsoft Gaming CEO Phil Spencer neben zahlreichen anderen Xbox-Themen auch auf das von Entwicklerlegende Hideo Kojima entwickelte OD zu sprechen.
Kojima habe ihm in einem Gespräch einige sehr gewagte Ideen präsentiert und zudem bekundet, ein richtig gruseliges Spiel kreieren zu wollen. Ein Datum für die Veröffentlichung hat Spencer leider nicht parat:
„Als ich mit Regisseur Kojima über das neue Spiel sprach, teilte er mir einige sehr gewagte Ideen mit. Er sagte auch: ‚Ich möchte ein richtig gruseliges Spiel machen.‘ Kojima Productions und die Xbox Game Studios arbeiten sowohl beim Gameplay als auch bei der Technologie eng zusammen, und als ich den Trailer beim 10-jährigen Jubiläum sah, war ich von der hohen Qualität begeistert.“
„Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Aufgrund des Streiks der Screen Actors Guild im Jahr 2023 war es schwierig, einen Drehplan zu erstellen, und die Entwicklung des Spiels verzögerte sich. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung, aber ein konkretes Datum steht noch nicht fest.“
Ansich bin ich ja Schisser was Horror angeht, aber sobald man Pew Pew bekommt ist das komplett dahin.
Hab mich auch ewig vor RE7 gedrückt, weil Ego Horror erst recht nicht meins ist. Hab’s an zwei Tagen durchgedaddelt und direkt RE8 hinterher. Fangen beide Recht stimmungsvoll an, wandelt sich aber sehr schnell zu Action.
Mal sehen was Kojima uns da am Ende wirklich präsentiert und wie gruselig es wirklich sein wird.
Wird wieder was komplett durchgeknallte werden, spannend aber auf jeden Fall.
Der Trailer fand ich schön stimmig und mit Kojima wird das was bestimmt.