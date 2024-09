OD: Kojima: Riskant und nicht wie andere Spiele

Kojima Productions arbeitet für Microsoft mit OD an einem Spiel. Was genau der legendare Videospieldesigner entwickelt, ist aber nicht wirklich bekannt.

Für die Entwicklung von OD hat sich Kojima mit dem Filmemacher Jordan Peele („Get Out“, „Us“ und „Nope“) zusammengetan.

Bei der Ankündigung im Rahmen der Game Awards hieß es im letzten Jahr, OD erforsche das Konzept, die eigene Angstschwelle zu testen, und geht der Bedeutung nach, wie man sich dieser Angst entzieht. Dabei werden die Grenzen zwischen Spiel und Film verwischt.

In einem aktuellen Interview mit Variety sprach Kojima über seine laufenden Projekte. OD bezeichnete er dabei unter anderem als riskant.

Später sprach Kojima über Jordan Peele und wie sich die beiden auf Anhieb gut verstanden haben.

„Ich war ein Fan von Jordan und ging zu Nope. Zu der Zeit habe ich einen Podcast auf Spotify gemacht. Ich machte eine Episode über Nope und fand heraus, dass Jordan Peele ein Fan von mir war. Also haben wir ein Zoom-Gespräch vereinbart! Er ist jünger als ich, wir sind also nicht die gleiche Generation, aber nach nur fünf Minuten Chat fühlte er sich wie ein Jugendfreund. Das passiert eigentlich ziemlich oft, wenn der Denkprozess oder die Gehirnstruktur der Person der meinen ähnlich ist“, so Kojima.

„Wie auch immer, wir beschlossen, uns in Los Angeles zu treffen. Nach mehreren Treffen in L.A. sprachen wir über die Projekte, an denen jeder von uns arbeitete. Ich erklärte ihm das Konzept von OD, und er war sehr daran interessiert, also bat ich ihn, sich mir anzuschließen.“