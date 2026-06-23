OD: Kojima will Spieler mit neuartigem Horrorsystem an ihre Grenzen bringen

Hideo Kojima hat neue Details zu OD verraten und spricht von einem Spielkonzept, das bisher niemand umsetzen wollte.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Xbox-Marke hat Hideo Kojima in einem ausführlichen Interview mit Entertainment Weekly über sein geheimnisvolles Projekt OD gesprochen. Konkrete Details hält der Entwickler weiterhin unter Verschluss, dennoch gab er einige neue Einblicke in die Entstehung und die grundlegende Idee hinter dem Spiel.

Demnach verfolgt Kojima mit OD das Ziel, die Grenzen des Horror-Genres neu auszuloten. Die Grundidee habe ihn bereits während der Entwicklung von Death Stranding beschäftigt. Schon damals habe er das Konzept eigenständig ausgearbeitet und nach Möglichkeiten gesucht, es umzusetzen.

Laut Kojima basiert OD auf einem völlig neuen Spielsystem. Er erklärte, dass er bewusst etwas erschaffen wollte, das sich deutlich von bestehenden Spielen unterscheidet. Viele Unternehmen hätten die Idee allerdings nicht verstanden. Zahlreiche große und kleinere Firmen hätten ihm nach seiner Präsentation gesagt, dass das Konzept zu ungewöhnlich sei und sie nicht wüssten, wie es technisch oder spielerisch umgesetzt werden könnte.

Erst Xbox erkannte offenbar das Potenzial hinter der Idee. Kojima betonte, dass insbesondere Phil Spencer seine Vision verstanden habe und die Partnerschaft letztlich den Weg für die Entwicklung von OD ebnete.

Inhaltlich soll das Spiel Spieler mit einer besonders intensiven Form von Angst konfrontieren. Kojima erklärte sinngemäß, dass er über das hinausgehen wolle, was Horrorspiele bislang erreicht haben. Gleichzeitig werde OD jedoch ein System enthalten, das Spielern dabei hilft weiterzumachen, selbst wenn die Erfahrung zu belastend oder beängstigend wird.

Wie dieses System funktioniert, verriet er nicht. Er deutete lediglich an, dass weitere Informationen bereits zu viel über die zentrale Idee des Spiels preisgeben würden.

Xbox betrachtet OD offenbar als ein Beispiel dafür, wie neue kreative Ansätze auf der Plattform gefördert werden sollen. Xbox CEO Asha Sharma betonte, dass Projekte wie das von Kojima zeigen würden, dass die Möglichkeiten des Mediums noch lange nicht ausgeschöpft seien. Gleichzeitig müsse die Plattform offen für neue Entwickler und kreative Ideen bleiben, um die nächste Generation innovativer Spieleschöpfer hervorzubringen.

Wann OD erscheint, ist weiterhin unbekannt. Das Projekt entsteht exklusiv in Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Xbox.