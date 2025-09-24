OD: Phil Spencer: Original-IP ist entscheidend für unsere Branche

Xbox und Hideo Kojima haben mit einem neuen, dreiminütigen Teaser-Trailer den bislang besten Einblick in OD gegeben, wie wir bereits berichtet haben.
Xbox-Chef Phil Spencer betonte jetzt, dass die Entwicklung „gut voranschreitet“ und Microsoft beim technischen Feinschliff mit der Unreal Engine unterstützt.
Phil Spencer: „Original-IP ist entscheidend für unsere Branche. Deshalb freue ich mich, dass die Entwicklung von OD dank des talentierten Teams bei Kojima Productions und ihren kreativen Partnern in vollem Gange ist.“
Den Teaser-Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen. Dazu noch ein Keyart: „For all Players and Screamers„.
Der Trailer war schonmal crazy 😜.
„MS hilft beim Feinschliff mit der uE…“ Stimmt, darin sind sie gut. Nicht.
Ach, Phil dein PR-Geblubber kauft dir keiner mehr ab, dafür hat dich MS so oft vorgeführt.
Es gibt halt immer welche die mehr zu sagen haben. Microsoft hat ihn inzwischen halt zur Marionette gemacht. Aber das heißt nicht das er schlecht war. Und von uns weiß keiner genau was abgeht weil das alles nicht unsere Gehaltsklasse ist oder je sein wird. Aber über einen urteilen das können alle schnell
P.T. ich habe so lange auf dich gewartet und du bist zurückgekommen 😭🙏🏼
Klingt abermals als betone er die Wichtigkeit exklusiver IPs.
Und solch ein Statemant kommt von dem Mann, der für den Ausverkauf einstiger Ikonischer Xbox Ip’s verantwortlich ist…
@rsch