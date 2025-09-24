OD: Phil Spencer: Original-IP ist entscheidend für unsere Branche

Xbox-Chef Phil Spencer betont, dass die Entwicklung von OD gut voranschreitet.

Xbox und Hideo Kojima haben mit einem neuen, dreiminütigen Teaser-Trailer den bislang besten Einblick in OD gegeben, wie wir bereits berichtet haben.

Xbox-Chef Phil Spencer betonte jetzt, dass die Entwicklung „gut voranschreitet“ und Microsoft beim technischen Feinschliff mit der Unreal Engine unterstützt.

Phil Spencer: „Original-IP ist entscheidend für unsere Branche. Deshalb freue ich mich, dass die Entwicklung von OD dank des talentierten Teams bei Kojima Productions und ihren kreativen Partnern in vollem Gange ist.“

Den Teaser-Trailer gibt es noch einmal hier zu sehen. Dazu noch ein Keyart: „For all Players and Screamers„.