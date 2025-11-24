OD: Schauspieler Udo Kier gestorben

Mit Udo Kier ist eine der Hauptrollen des Spiels OD unerwartet mit 81 Jahren gestorben.

Mit 81 Jahren ist der international bekannte deutsche Schauspieler Udo Kier gestorben.

Kier war eine lange Karriere in Film und Fernsehen beschert, aber auch in Videospielen wirkt er mit, darunter Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2, Call of Duty: World II und Martha is Dead.

Im Dezember 2023 wurde Kier neben Sophia Lillis und Hunter Schaffer als Hauptrolle in Hideo Kojimas’s neuem Projekt OD angekündigt.

Zum Tode des Künstlers zeigte sich Kojima traurig und geschockt. In einem Posting auf X sagte der Videospieldesigner, dass sie in regem Kontakt standen und die Aufnahmen für OD wegen der Streiks auf das nächste Jahr verschoben hatten.

  2. Rotten 77785 XP Tastenakrobat Level 4 | 24.11.2025 - 13:08 Uhr

    R.I.P. 😥 Du hast den nächsten Level erreicht 🤟🏻

  3. BLACK 8z 102050 XP Profi User | 24.11.2025 - 13:15 Uhr

    Das ist bitter… Sehr guter Schauspieler! Hätte nicht gedacht dass er schon soo alt ist… R.I.P.

  5. DELTRON76 5395 XP Beginner Level 3 | 24.11.2025 - 13:20 Uhr

    Ich bin bestürzt. Ich habe Udo Kier immer sehr gerne auf der Leinwand gesehen.
    Ruhe in Frieden.

