OD: Schauspieler Udo Kier gestorben

Mit 81 Jahren ist der international bekannte deutsche Schauspieler Udo Kier gestorben.
Kier war eine lange Karriere in Film und Fernsehen beschert, aber auch in Videospielen wirkt er mit, darunter Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2, Call of Duty: World II und Martha is Dead.
Im Dezember 2023 wurde Kier neben Sophia Lillis und Hunter Schaffer als Hauptrolle in Hideo Kojimas’s neuem Projekt OD angekündigt.
Zum Tode des Künstlers zeigte sich Kojima traurig und geschockt. In einem Posting auf X sagte der Videospieldesigner, dass sie in regem Kontakt standen und die Aufnahmen für OD wegen der Streiks auf das nächste Jahr verschoben hatten.
I’m at a loss for words. It all happened far too suddenly.
Because of the strike, we weren’t able to shoot “OD” for a long time, and we were forced to reschedule to next year. Even during that time, Udo and I exchanged emails frequently. We stayed in close contact. When we met in… pic.twitter.com/aRpP1i38CE
— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 24, 2025
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
R.I.P. Udo Kier. 😢
R.I.P. 😥 Du hast den nächsten Level erreicht 🤟🏻
Mag jetzt nicht taktvoll sein, aber das sieht eher nach Game Over aus.
Das ist bitter… Sehr guter Schauspieler! Hätte nicht gedacht dass er schon soo alt ist… R.I.P.
Rest in Peace.
Ich bin bestürzt. Ich habe Udo Kier immer sehr gerne auf der Leinwand gesehen.
Ruhe in Frieden.
RIP, schade dass er nicht mehr am Spiel mitwirken kann.