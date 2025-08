OD: Spiel auch weiterhin in Entwicklung

Hideo Kojima hat aktuell über OD gesprochen, was bedeutet, es befindet sich auch weiterhin in der Entwicklung.

Nach dem letzten Kahlschlag von Microsoft gab es Bedenken, dass sich auch das von Kojima Productions laufende Projekt mit dem Namen OD darunter befinden könnte.

Der Videospieldesigner bestätigte aber nun, dass er weiter daran arbeitet.

In einem Artikel mit ssense.com sprach er darüber, dass er nach Death Stranding 2: On the Beach mit Physint und OD noch weitere Projekte in der Mache hat.

Über OD sagte er, es sei etwas „völlig anderes“ und „die Leute werden es lieben oder hassen.“

Nach dem Release von OD will Kojima sich alle Tweets, YouTube-Videos und Kritiken dazu ansehen, wie es in dem Artikel heißt. Allerdings sei ihm egal, wie das Spiel angenommen wird.

Was seine Spiele wirklich bedeuten, das werde man erst später sehen. „Die wirklichen Bewertungen kommen erst später – in 10 oder 20 Jahren”, so der Designer.