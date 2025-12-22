OD: Trailer muss 100‑mal geschaut werden – versteckter Hinweis im Knock‑Teaser

Hideo Kojima verrät: OD‑Trailer muss 100‑mal geschaut werden – riesiger Hinweis versteckt sich im Knock‑Teaser, aber was für einer? Mehr Views für Kojima?

Hideo Kojima hat in einem Interview erklärt, dass der Knock‑Trailer zu OD bewusst zahlreiche Hinweise auf das Konzept des kommenden Horrorprojekts enthält.

Er betonte, dass der Teaser sogar 100‑mal angesehen werden sollte, um einen besonders wichtigen Hinweis zu entdecken.

Kojima beschrieb OD als ein Projekt, das auf einem System basiert, das es in dieser Form bisher nicht gegeben hat. Obwohl das Spiel vollständig in einer Game‑Engine entsteht, soll es sich um ein völlig neues Medium handeln, das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wird.

Konkrete Details wollte Kojima nicht nennen, da er laut eigener Aussage vermeiden möchte, Microsoft‑Chef Phil Spencer zu verärgern.

Der Regisseur erklärte, dass der Knock‑Trailer bereits viele versteckte Informationen über das Spiel enthält.

Besonders der Satz am Ende des Trailers, for all players and screamers, soll ein zentraler Hinweis darauf sein, was OD letztlich darstellen wird.

Kojima deutete an, dass das Projekt bewusst Grenzen überschreiten soll und dass die Entwicklung ein Risiko darstellt, da er selbst noch nicht sicher sei, ob das Konzept wie geplant funktionieren wird.

Er verwies darauf, dass OD das Service‑Modell von Grund auf verändern soll, was die Entwicklung besonders anspruchsvoll macht.

Der im September veröffentlichte Knock‑Trailer zeigt in‑Engine‑Material, das zehn Jahre nach einem nicht näher beschriebenen Horrorereignis spielt.

Die gezeigte Figur, dargestellt von Sophia Lillis, folgt einer Anweisung, verschiedene Kerzen in einem Raum zu entzünden. Während sie dies tut, häufen sich unheimliche Geräusche wie das Weinen eines Babys und immer lauter werdendes Klopfen an einer Tür. Schließlich öffnet sich die Tür, eine unbekannte Gestalt betritt den Raum und der Trailer endet, bevor die Figur die Protagonistin berührt.

Kojima betonte erneut, dass der Trailer voller Hinweise steckt und Spieler durch wiederholtes Anschauen möglicherweise selbst herausfinden können, welches Konzept hinter OD steckt.

Falls ihr euch den Trailer 100 × angeschaut habt, gebt uns gerne die Lösung in den Kommentaren. Wir haben dafür jetzt keine Zeit und müssen langsam mal die weiteren Adventskalender-Gewinner auslosen. Ach, bald ist schon Weihnachten – das auch noch!