OD: Trotz Xbox-Reset: Hideo Kojimas OD ist nicht von Microsofts Sparmaßnahmen betroffen

OD, das kommende Horrorspiel von Hideo Kojima, soll trotz der aktuellen Neuausrichtung bei Microsoft und Xbox weiterhin in Entwicklung bleiben. Das berichtet IGN unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle.
Demnach arbeitet Kojima Productions gemeinsam mit Xbox Publishing unverändert an dem Projekt, während Microsoft seine Investitionen im Gaming-Bereich überprüft und neu priorisiert.
Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass andere Projekte den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen.
So bestätigte IO Interactive Entlassungen, nachdem der Publisher eines bislang unangekündigten Fantasy-Spiels die Finanzierung eingestellt hatte. Laut IGN und anderen Quellen handelte es sich dabei um ein Projekt, das von Xbox finanziert wurde.
Microsoft erklärte gegenüber Bloomberg, man werfe derzeit einen frischen Blick auf die eigenen Investitionen, um sich auf die wichtigsten Prioritäten zu konzentrieren. Zugleich betonte das Unternehmen, dass die Gesamtinvestitionen in den Gaming-Bereich nicht reduziert würden.
Welche weiteren Projekte von der laufenden Neuausrichtung betroffen sein könnten, ist derzeit nicht bekannt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich gut.
Das wird ein krasser Exklusivtitel für Xbox von Kojima.
Ich liebe Horror Games. Und dies soll das schlimmste von allen werden. 🙂
PT war so ein geiles Projekt von ihm .
Kann bis heute nicht fassen das Konami so dumm damals war , das zu canceln nur weil sie mit Kojima an einander geraten sind.
OD könnte jetzt das werden , was PT hätte werden können .
Das stimmt. Die düstere Szenerie in alten Häusern erinnert auch stark an PT, ebenso der auf Realismus getrimmte Grafikstil, wo die UE5 prädestiniert für ist.
Ist halt ein Prestige Titel und da nehmen sehr viele bekannte Namen dran Teil, mit der negativen Publicity bei Einstellung will es MS bestimmt nicht aufnehmen.
Außerdem hat Kojima mit die krankeste Fanbase gleich nach Apple Bayern München und Sony😅
Das wurd jetzt schon mehrfach berichtet.
Ich kann Horrorspiele gar nicht zocken. 😀 Für mich ist das Spiel daher eher uninteressant, aber ich freue mich für die Fans.
Jetzt muss sich jedes Studio rechtfertigen 🤣🤣 weil die trolle gerne lügen verbreiten .
Einen Hideo Kojima lässt man auch nicht hängen .
Bin froh das es trotzdem nochmal bestätigt wurde .
Kojima ist einer der ganz wenigen , der immer wieder versucht neue Dinge auszuprobieren .
Allein dafür hat er meinen absoluten Respekt .
„unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle“
Das heißt nicht Bestätigung. Aber wir können weiter hoffen…
Bei OD bin ich vom Gefühl her etwas skeptisch, so langsam muss da echt mal was kommen.
Hoffentlich bleibt es auch so.