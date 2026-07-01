OD: Trotz Xbox-Reset: Hideo Kojimas OD ist nicht von Microsofts Sparmaßnahmen betroffen

OD, das kommende Horrorspiel von Hideo Kojima, soll trotz der aktuellen Neuausrichtung bei Microsoft und Xbox weiterhin in Entwicklung bleiben. Das berichtet IGN unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle.

Demnach arbeitet Kojima Productions gemeinsam mit Xbox Publishing unverändert an dem Projekt, während Microsoft seine Investitionen im Gaming-Bereich überprüft und neu priorisiert.

Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass andere Projekte den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen.

So bestätigte IO Interactive Entlassungen, nachdem der Publisher eines bislang unangekündigten Fantasy-Spiels die Finanzierung eingestellt hatte. Laut IGN und anderen Quellen handelte es sich dabei um ein Projekt, das von Xbox finanziert wurde.

Microsoft erklärte gegenüber Bloomberg, man werfe derzeit einen frischen Blick auf die eigenen Investitionen, um sich auf die wichtigsten Prioritäten zu konzentrieren. Zugleich betonte das Unternehmen, dass die Gesamtinvestitionen in den Gaming-Bereich nicht reduziert würden.

Welche weiteren Projekte von der laufenden Neuausrichtung betroffen sein könnten, ist derzeit nicht bekannt.