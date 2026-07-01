OD: Trotz Xbox-Reset: Hideo Kojimas OD ist nicht von Microsofts Sparmaßnahmen betroffen

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Microsoft streicht Projekte – doch Hideo Kojimas OD wird verschont bleiben.

OD, das kommende Horrorspiel von Hideo Kojima, soll trotz der aktuellen Neuausrichtung bei Microsoft und Xbox weiterhin in Entwicklung bleiben. Das berichtet IGN unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle.

Demnach arbeitet Kojima Productions gemeinsam mit Xbox Publishing unverändert an dem Projekt, während Microsoft seine Investitionen im Gaming-Bereich überprüft und neu priorisiert.

Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass andere Projekte den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen.

So bestätigte IO Interactive Entlassungen, nachdem der Publisher eines bislang unangekündigten Fantasy-Spiels die Finanzierung eingestellt hatte. Laut IGN und anderen Quellen handelte es sich dabei um ein Projekt, das von Xbox finanziert wurde.

Microsoft erklärte gegenüber Bloomberg, man werfe derzeit einen frischen Blick auf die eigenen Investitionen, um sich auf die wichtigsten Prioritäten zu konzentrieren. Zugleich betonte das Unternehmen, dass die Gesamtinvestitionen in den Gaming-Bereich nicht reduziert würden.

Welche weiteren Projekte von der laufenden Neuausrichtung betroffen sein könnten, ist derzeit nicht bekannt.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. The Hills have Shice 255695 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.07.2026 - 09:20 Uhr

    Finde ich gut.
    Das wird ein krasser Exklusivtitel für Xbox von Kojima.
    Ich liebe Horror Games. Und dies soll das schlimmste von allen werden. 🙂

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    • JohnWick 109605 XP Master User | 01.07.2026 - 10:29 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      PT war so ein geiles Projekt von ihm .
      Kann bis heute nicht fassen das Konami so dumm damals war , das zu canceln nur weil sie mit Kojima an einander geraten sind.
      OD könnte jetzt das werden , was PT hätte werden können .

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      • The Hills have Shice 255695 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.07.2026 - 10:56 Uhr
        Antwort auf JohnWick

        Das stimmt. Die düstere Szenerie in alten Häusern erinnert auch stark an PT, ebenso der auf Realismus getrimmte Grafikstil, wo die UE5 prädestiniert für ist.

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  2. de Maja 356025 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 01.07.2026 - 09:32 Uhr

    Ist halt ein Prestige Titel und da nehmen sehr viele bekannte Namen dran Teil, mit der negativen Publicity bei Einstellung will es MS bestimmt nicht aufnehmen.
    Außerdem hat Kojima mit die krankeste Fanbase gleich nach Apple Bayern München und Sony😅

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  4. obj279e 4175 XP Beginner Level 2 | 01.07.2026 - 09:50 Uhr

    Ich kann Horrorspiele gar nicht zocken. 😀 Für mich ist das Spiel daher eher uninteressant, aber ich freue mich für die Fans.

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  5. Cicci 27330 XP Nasenbohrer Level 3 | 01.07.2026 - 09:58 Uhr

    Jetzt muss sich jedes Studio rechtfertigen 🤣🤣 weil die trolle gerne lügen verbreiten .

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  6. JohnWick 109605 XP Master User | 01.07.2026 - 10:27 Uhr

    Einen Hideo Kojima lässt man auch nicht hängen .
    Bin froh das es trotzdem nochmal bestätigt wurde .
    Kojima ist einer der ganz wenigen , der immer wieder versucht neue Dinge auszuprobieren .
    Allein dafür hat er meinen absoluten Respekt .

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    • cartoon11 32810 XP Bobby Car Schüler | 01.07.2026 - 11:45 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      „unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Quelle“
      Das heißt nicht Bestätigung. Aber wir können weiter hoffen…

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  7. Katanameister 482480 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 01.07.2026 - 11:20 Uhr

    Bei OD bin ich vom Gefühl her etwas skeptisch, so langsam muss da echt mal was kommen.

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