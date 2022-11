OddBallers: Ubisoft kündigt witziges Völkerballspiel an

Autor:, in / OddBallers

OddBallers erscheint am 26. Januar 2023. Freunde und Familie können zu diesem witzigen Völkerballspiel herausgefordert werden.

Ubisoft gibt bekannt, dass OddBallers am 26. Januar 2023 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Ubisoft Connect PC, Epic und Luna erscheinen wird. Es wird ebenfalls für PlayStation 5 und Xbox Series X|S über den Kompatibilitätsmodus verfügbar sein.

OddBallers ist ein verrücktes, von Völkerball inspiriertes Mehrspieler-Partyspiel, in dem Spieler ihre Freunde und Familie herausfordern können. Mit verschiedenen Arenen und einzigartigen Minispielen können Spieler:innen alles in ihrem Umfeld nutzen, um sich an die Spitze des Spiels zu befördern.

Sowohl online als auch im lokalen Mehrspielermodus können Spielende ihre Freundschaft und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Lokal können bis zu vier und auf der Nintendo Switch bis zu sechs Personen gegeneinander antreten. Die verrückte OddBallers Party kann ebenfalls online gestartet werden, um Spielende aus der ganzen Welt herauszufordern.