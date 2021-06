Oddworld: Soulstorm: Auch ESRB stuft PlayStation-Spiel für Xbox ein

Das Spiel Oddworld: Soulstorm wurde von der ESRB für Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S eingestuft.

Ehrlich gesagt hat niemand daran gezweifelt, dass Oddworld: Soulstorm für Xbox erscheinen wird. Wie wir bereits bei der PlayStation-Präsentation seinerzeit aufgedeckt hatten, war im Kleingedruckten deutlich zu sehen, dass das Spiel nur zeitlich exklusiv für die PlayStation erscheinen wird.

Mittlerweile scheint die Zeit des Exklusiv-Deals abgelaufen zu sein und nachdem bereits in Brasilien Oddworld: Soulstorm für die Xbox One eingestuft wurde, folgt jetzt die Entertainment Software Rating Board (ESRB) mit einer Einstufung für Xbox One und Xbox Series X/S.