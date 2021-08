Oddworld: Soulstorm: Xbox-Version offiziell bestätigt

Lange hat es gedauert und eine Zeit lang wollte es uns niemand glauben, doch heute ist es endlich offiziell: Oddworld Soulstorm erscheint für Xbox!

Die Entwickler verkünden: „Es ist wahr, unser explosives Action-Adventure-Plattformer Oddworld: Soulstorm kommt für die Xbox Serie X|S und Xbox One. Soulstorm ist die evolutionäre Geschichte einer Revolution. Erforsche gewaltige, kinoreife und 2.9D-Umgebungen mit atemberaubender Grafik. Suche nach Vorräten, stelle Waffen her, rüste deine Anhänger aus, löse Rätsel und erfahre Abes wahre Bestimmung, während du alle 1.000 Anhänger sicher in die Freiheit bringst. Ein Scheitern bedeutet die Ausrottung seiner gesamten Spezies.“

Explosives Action-Adventure-Plattformer: Eine Weiterentwicklung des Jump’n’Run-Genres durch Hinzufügen von RPG-ähnlichen Elementen, bei denen der Spieler selbst entscheiden kann, ob er aggressiv oder passiv spielen möchte. Ihr müsst eure Feinde ausrauben, Schließfächer plündern, Mülleimer durchsuchen und versteckte Bereiche finden, um an Ressourcen zu gelangen. Tauscht Ressourcen an Automaten ein, um Produkte zu erhalten, die euch mehr Entscheidungsfreiheit bei der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen des Spiels geben. Erwerbt Rezepte, um Werkzeuge und Waffen herzustellen, die ihr gegen gegnerische Kräfte einsetzen oder Probleme lösen könnt. Bewaffnet eure Anhänger und seht zu, wie die Revolution beginnt.

Episch: Dies ist kein traditioneller 2D-Side-Scrolling-Plattformer. Soulstorm ist ein 2,9D-Action-Adventure-Plattformer mit 15 Stunden Spielzeit und Dutzenden weiteren für Erfolgsjäger und Perfektionisten. Epische Umgebungen mit gewaltigen Ausmaßen, die es zu erforschen gilt, indem man in die Welt eintaucht, anstatt sich auf den traditionellen Side-Scrolling-Plattformer-Sinn zu beschränken.

Starte eine Revolution: Eine düstere Geschichte mit einem verdrehten Sinn für Humor, die die Ironie der menschlichen Existenz beleuchtet. Als Sklave des Großkapitals, als Rädchen in der Unternehmensmaschine, das zu Tode geschliffen wird, versucht Abe, sie alle zu retten, und auf seinem Weg wird er von einem Niemand zu einem potenziellen Auslöser einer globalen Revolution.

Komplettisten: Könnt ihr jedes einzelne Mudokon im Spiel retten? Es gibt mehr als 1.000! Könnt ihr das beste Ende erreichen und die letzten beiden spielbaren Level freischalten? Könnt ihr jeden Mülleimer und jeden Spind plündern, jeden Gegner töten oder sicher gefangen nehmen, jeden versteckten Bereich finden und jedes Gelee einsammeln? Mehr als 3 Millionen Spieler hatten bereits die Gelegenheit dazu … werdet ihr der erste sein, dem dies auf der Xbox gelingt?

Mehrere Endungen: Soulstorm hat 15 Levels, mit zwei zusätzlichen freischaltbaren Levels am Ende des Spiels (also insgesamt 17 Levels). Es gibt 4 Arten von Endungen im Spiel. Am Ende jedes einzelnen Levels erhaltet ihr eine Quarma-Punktzahl, die sich nach der Anzahl der geretteten Mudokons richtet.

Ihr müsst mindestens 80 % der Mudokons in einem Level retten, um eine gute Punktzahl zu erreichen, aber um das klarzustellen, müsst ihr keine Mudokons retten, um durch die ersten 15 Level des Spiels zu kommen. Wenn ihr in bis zu sechs Levels mindestens 80 % der Mudokons rettet, erhaltet ihr immerhin das schlechteste Ende. Wenn ihr diese Punktzahl in mindestens 7 und höchstens 11 Levels erreicht, schaltet ihr das schlechte Ende frei, das eine explosive Endsequenz enthält. Wenn ihr in mindestens 12 von 15 Leveln 80 % schafft, erhaltet ihr das gute Ende, das eine zusätzliche Zwischensequenz und die Level 16 und 17 freischaltet. Wenn ihr schließlich in allen 17 Leveln 80 % erreicht, erhaltet ihr ein zusätzliches Ende.

Oddworld: Soulstorm ist derzeit im Epic Games Store für PC erhältlich. Die physischen und digitalen Versionen für PS5 und PS4 sind ab sofort erhältlich. Das Spiel befindet sich für Xbox Series X|S und Xbox One in Entwicklung.

„Seit unserer ersten Veröffentlichung haben wir sieben Updates veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, sagen zu können, dass Oddworld: Soulstorm auf allen Plattformen verfeinert wurde. Kein Spiel ist fehlerfrei, aber die Version, die ihr jetzt für PS5, PS4 und den Epic Games Store herunterladen könnt, ist eine, auf die wir stolz sind und von der wir glauben, dass sie euch gefallen wird. Das Gleiche gilt für die physischen Versionen für PS5 und PS4, die ihr im Handel kaufen könnt. Die Xbox Series X|S-Version wird die gleichen Korrekturen enthalten, die bereits implementiert wurden.“

Die Entwickler werden schon bald ein Veröffentlichungsdatum bekannt geben und Details zu den neuen Inhalten von Soulstorm veröffentlichen.