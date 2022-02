Oddworld: Stranger’s Wrath HD: Kopfgeldjäger bringt Banditen in HD zur Strecke

Der preisgekrönte Action-Adventure-Klassiker Oddworld: Stranger’s Wrath HD, entwickelt von Square One, ist ab sofort für PlayStation und Xbox zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.

Was Stranger’s Wrath HD auch nach 17 Jahren zu einem einzigartigen Spiel macht, ist die innovative Mischung aus Shooter, Plattformer und Puzzlespiel mit einer hybriden Perspektive. Es erlaubt euch, zwischen der Action in der ersten Person und der Erkundung in der dritten Person zu wechseln.

In dieser Sci-Fi-Variante des klassischen Western-Motivs, das von Leuten wie Sergio Leone und Clint Eastwood populär gemacht wurde, schlüpft ihr in die Rolle von Stranger, einem prahlerischen Kopfgeldjäger mit einem eindringlichen Geheimnis, der sich auf eine homerische Odyssee durch die Einöde von Western Mudos begibt.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD für Xbox-Konsolen herunterladen – 19,99 Euro

Ihr müsst Stranger dabei helfen, flüchtige Kopfgeldjäger aufzuspüren, indem ihr euch strategisch vorarbeitet und die Schurken und Verbrecher zur Strecke bringt, indem ihr sie entweder lebendig ergreift oder ihnen mit „lebendiger“ Munition ein One-Way-Ticket für die Himmelspforte verschafft. Wie auch immer, es liegt an euch, wie ihr das Kopfgeld einsammeln wollt, denn Stranger braucht jede Menge Geld, das er verdienen kann, denn es könnte sich als lebenswichtig für seine Existenz erweisen.

Diese aufgemotzte HD-Version des Klassikers kombiniert 12 Stunden Story und mehr als 5 Stunden Nebenmissionen mit deutlich verbessertem Audio, verbesserten Schatten-Maps und voller 4K-Grafik bei 60 FPS. Es ist nativ für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation 4|5 spielbar.

Neben dem spannenden Gameplay regen Oddworld-Spiele auch zum Nachdenken an. Die Geschichtenerzähler von Oddworld Inhabitants entwickeln weiterhin filmische Erlebnisse im Oddworld-Universum, die denen unserer eigenen Welt ähneln. Stranger’s Wrath HD verbindet eine fesselnde Geschichte mit einem treibenden Gameplay und befasst sich mit aktuellen philosophischen Themen wie der Vertreibung indigener Völker, der Privatisierung natürlicher Ressourcen und den steigenden Gesundheitskosten, ohne dabei den Spielspaß zu beeinträchtigen.