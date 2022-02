Oddworld: Stranger’s Wrath HD: Xbox und PlayStation Veröffentlichung offiziell angekündigt

17 Jahre nach dem Original kehrt der Klassiker Stranger’s Wrath in HD zurück! Das Spiel erscheint schon am 11. Februar 2022 für Xbox und PlayStation.

Was Stranger’s Wrath HD auch nach 17 Jahren zu einem einzigartigen Spiel macht, ist die innovative Mischung aus Shooter, Plattformer und Puzzlespiel mit einem hybriden Blickwinkel, der es dem Spieler erlaubt, zwischen der Action in der ersten Person und der Erkundung in der dritten Person zu wechseln.

In dieser Sci-Fi-Variante des klassischen Western-Motivs, das von Leuten wie Sergio Leone und Clint Eastwood populär gemacht wurde, spielt ihr als Stranger, einen prahlerischen Kopfgeldjäger mit einem eindringlichen Geheimnis, der sich auf einer homerischen Odyssee durch die Einöde von Western Mudos befindet.

Helft Stranger dabei, flüchtige Kopfgeldjäger aufzuspüren, indem ihr euer Vorgehen strategisch plant und die Schurken und Gesetzlosen zur Strecke bringt, indem ihr sie entweder lebendig fangt oder ihnen mit „lebendiger“ Munition ein One-Way-Ticket für die Himmelspforte verpasst.

Wie auch immer, es liegt an euch, wie ihr das Kopfgeld einsammeln möchtet, denn Stranger braucht jede Menge Geld, das er verdienen kann, denn es könnte sich als lebenswichtig für seine Existenz erweisen.

Diese aufgemotzte HD-Version des Klassikers kombiniert 12 Stunden Story und mehr als 5 Stunden Nebenmissionen mit deutlich verbessertem Sound, verbesserten Schattenkarten und voller 4K-Grafik bei 60 fps.

Die Entwickler geben weiter bekannt: „2021 war ein arbeitsreiches Jahr für uns bei Oddworld. Wir haben Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition für PC, PS5/4 und Xbox Series X/S sowie die Oddworld Collection für Nintendo Switch. Wir beginnen das Jahr 2022 auf ähnliche Weise, indem wir eines unserer meistgefragten Spiele für PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlichen, den preisgekrönten Action-Adventure-Klassiker Oddworld: Stranger’s Wrath HD, entwickelt von Square One, am 11. Februar 2022 für 19,99 $.“ „Neben dem spannenden Gameplay regen die Oddworld-Spiele auch zum Nachdenken an. Die Geschichtenerzähler von Oddworld Inhabitants entwickeln weiterhin cineastische Erfahrungen im Oddworld-Universum, die der eigenen Welt entsprechen.“ „Stranger’s Wrath hält die Balance zwischen fesselnder Story und treibendem Gameplay und ist in der Lage, aktuelle philosophische Themen wie die Vertreibung von Ureinwohnern, die Privatisierung natürlicher Ressourcen und die steigenden Kosten im Gesundheitswesen zu behandeln, ohne dabei den Spielspaß zu beeinträchtigen.“