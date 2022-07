Of Bird and Cage: Spielbares Metal-Album mit bekannten Künstlern erschienen

Autor:, in / Of Bird and Cage

Erlebt in Of Bird and Cage die Kraft der Metal-Musik wie nie zuvor, mit Künstlern wie Epica, Within Temptation und vielen anderen.

Of Bird and Cage, ein einzigartiges Metal-Album in Form eines zweistündigen, storybasierten Spiels, ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Xbox One-Spieler erhalten in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung einen Rabatt von 20 %.

Of Bird and Cage ist ein düsteres, abgedrehtes Spiel, das speziell auf seine Musik zugeschnitten ist. Taucht ein in die schiere Kraft der Metal-Musik wie nie zuvor, mit einer zweistündigen Geschichte voller Trauma, Gewalt und Wahnsinn, die auf „Die Schöne und das Biest“ basiert.

Spielt als Gitta Barbot, eine 25-jährige Drogenabhängige, die versucht, dem physischen und psychischen Gefängnis ihres Entführers – Bres Lupus – zu entkommen. Trefft schnelle Entscheidungen, die schlimme Folgen haben werden, und seht, wie eure Handlungen neue Wege aufzeigen, während ihr darum kämpft, euren Verstand zu behalten.

Was werdet ihr tun? Werdet ihr Rache üben oder Vergebung gewähren? Letztendlich liegt die Entscheidung bei euch.

Hier sind einige der Künstler, die an Of Bird and Cage mitgewirkt haben, darunter der legendäre Ex-Guns N’Roses Ron „Bumblefoot“ Thal:

Kobra Paige (Kobra and the Lotus)

Davidavi ‚Vidi‘ Dolev (Gunned Down Horses)

Ron „Bumblefoot“ Thal (ex-Guns N’ Roses)

Rob van der Loo (Epica)

Ruud Jolie (Within Temptation)

Casey Grillo (ex-Kamelot)

Rocky Gray (ex-Evanescence)

Mike Lepond (Symphony X)

Danny Worsnop (Asking Alexandria)

Tina Guo

Snowy Shaw (ex-King Diamond, ex-Therion)

Und natürlich darf ein Launch-Trailer nicht fehlen: