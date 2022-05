Off The Grid: Narrativer Battle-Royale-Shooter von Neill Blomkamp angekündigt

Autor:, in / Off The Grid

Off The Grid ist ein Battle Royale-Shooter der nächsten Generation, der einen starken Fokus auf den erzählerischen Fortschritt legt.

Gunzilla Games kündigte heute Off The Grid an, einen brandneuen AAA-Battle Royale Third-Person-Shooter, der 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.

Der im Cyberpunk-Stil gehaltene Shooter spielt in einer dystopischen Zukunft und will das Genre durch eine starke Betonung der erzählerischen Progression weiterentwickeln, angeführt von Chief Visionary Officer Neill Blomkamp und Drehbuchautor Richard K. Morgan.

Darüber hinaus übernimmt der Branchenveteran Olivier Henriot (Far Cry, Assassin’s Creed) die Rolle des Executive Narrative Director und sorgt so für eine Fülle an hochkarätigen Talenten, um die Welt von Off The Grid zum Leben zu erwecken.

Über Off the Grid

Es kämpfen 150 Spieler in PvP (Player Vs Player)-Scharmützeln und PvE (Player Vs Environment)-Handlungsmissionen auf der gleichen, von anderen Spielern bewohnten Karte in Echtzeit gegeneinander.

Die Spieler haben die Freiheit zu kontrollieren, wie sich die hartgesottene Geschichte entfaltet, wobei jede Entscheidung, die sie treffen, direkte Auswirkungen auf das Gameplay aller Spieler hat.

Das Herzstück des Erlebnisses und der tiefgründigen Erzählstruktur ist die einzigartige Art und Weise, in der die Spieler ihre Gegenstände im Spiel herstellen, anpassen und miteinander tauschen können.

In Off the Grid verschwimmen die Grenzen zwischen Held und Bösewicht, während die Spieler darum kämpfen, die verdeckten Firmenschlachten der Zukunft zu überleben.

Neill Blomkamp, CVO, sagte zu Off the Grid: „Mit OTG wollen wir nicht nur ein Battle Royale 2.0 schaffen, indem wir den Spielern eine tiefe Progression ermöglichen, sondern auch eine sich entwickelnde Welt schaffen, die ein Eigenleben entwickelt und sich jedes Mal auf unerwartete Weise verändert, wenn ein Spieler das Spiel erneut betritt. Mit einer innovativen Herangehensweise an den Battle-Royale-Kernablauf und einer tiefgreifenden erzählerischen Erfahrung verleihen wir jedem Element des Spiels einen Sinn und ermöglichen es den Spielern, die OTG-Welt immer wieder zu besuchen, in der es immer etwas Neues zu finden und zu erforschen gibt, und die wir weiter ausbauen können.“

Weitere Informationen zum Spiel werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Dazu wurde dieser Ankündigungs-Trailer veröffentlicht: