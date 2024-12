Okami Sequel: Hideki Kamiya kehrt mit neuem Projekt zurück

Das 2006 veröffentlichte und von der Kritik hochgelobte Ōkami hat die Herzen von Spielern auf der ganzen Welt erobert. Im Rahmen der Game Awards 2024 gab Capcom zur Überraschung und Freude von Zuschauern auf der ganzen Welt bekannt, dass für diese klassische Action-Adventure-Serie ein brandneuer Titel in Arbeit ist.

Hideki Kamiya, der Regisseur des geliebten Original-Ōkami, kehrt als Regisseur für dieses neue Ōkami-Projekt zurück, das von mehreren Studios gemeinsam entwickelt wird, zu denen verschiedene Mitarbeiter des Original-Ōkami gehören, darunter M-TWO, Machine Head Works und CLOVERS, wobei Hideki Kamiya Mitglied des letztgenannten Studios ist.

Amaterasu und ihre Freunde kehren für eine weitere herzerwärmende Geschichte voller spannender Abenteuer in einer einzigartigen japanischen Umgebung zurück.

Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir mehr wissen, aber das gesamte Entwicklerteam hofft, dass sich Fans und Neueinsteiger gleichermaßen auf dieses Projekt freuen.

Das neueste Video und die Teaserseite für dieses Projekt, die ebenfalls heute veröffentlicht wurden, können Sie sich unten ansehen:

Das Leben in dieser Welt lebt wieder auf.

In diesem beliebten Action-Adventure, das ursprünglich 2006 veröffentlicht wurde und in einer wunderschönen Welt im japanischen Stil spielt, schlüpft ihr in die Rolle von Amaterasu und begebt euch auf ein Abenteuer, um dem Land wieder Leben einzuhauchen.

Erlebt farbenfrohe Action und trefft eine Reihe von schrulligen Charakteren, während ihr eure Feinde mit dem einzigartigen Spielsystem, dem Celestial Brush, besiegt.

Mit einer einzigartigen Welt, einer herzerwärmenden Geschichte und einer atemberaubenden Grafik im Sumi-e-Tintenstil wird Ōkami auch fast 20 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung von Fans auf der ganzen Welt geliebt.

„An alle von euch“

‚Bis zum nächsten Mal…‘

„Wie lange ist es her, dass die Geschichte damit abgeschlossen wurde? Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag wirklich kommen würde, an dem ich nach Ōkami zurückkehre und die Geschichte mit meinen eigenen Händen fortsetze. Selbst in diesem Moment ist mein Körper von der vorsichtigen Überraschung erfüllt, dass es sich nicht um einen Traum handelt, und von einer Freude, die sich nicht in Worte fassen lässt.“

„Alle, die so hart gearbeitet haben, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, die Freunde, die an mich geglaubt und sich bei CLOVERS versammelt haben, und vor allem die Stimmen so vieler von Ihnen, die Ōkami auch nach so langer Zeit noch unterstützt haben: All das hat dieses Wunder bewirkt, für das ich zutiefst dankbar bin.“

„Wie eine starke aufgehende Sonne ist dieses Projekt endlich in Bewegung geraten. Aber es ist immer noch eine kleine Knospe, die gerade erblüht. Wir sind bereit, dieses neue Ōkami mit vielen bunten Blumen zu füllen und unser Bestes zu geben, um das Versprechen des „nächsten Mal“ auf die beste Weise zu erfüllen.“

„Bitte warten Sie alle mit Vorfreude.“