Okami Sequel: Neujahrsbotschaften zum Okami‑Nachfolger

Die Entwickler des Okami Sequels haben zum Jahresbeginn neue Botschaften veröffentlicht, in denen sie den aktuellen Stand der Produktion beschreiben und einen Ausblick auf die kommenden Monate geben.
Kento Koyama erklärt, dass das Team intensiv am Okami Nachfolger arbeitet und der Release zwar noch in der Zukunft liegt, die Entwickler jedoch entschlossen sind, das fertige Spiel in die Hände der Spieler zu bringen und in diesem Jahr weiter mit voller Kraft an einem Erlebnis zu arbeiten, das die Erwartungen weltweit übertreffen soll.
Hideki Kamiya betont, dass bei Clovers alle Mitarbeiter von dem gemeinsamen Ziel getragen werden, ihren Spielern Spaß zu liefern, und dass diese Mission in diesem Jahr, im nächsten Jahr und in allen folgenden Jahren bestehen bleibt, während er sich mit seinen gleichgesinnten Kollegen auf ein weiteres Jahr voller lebhafter Energie freut.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Okami war tatsächlich was besonderes. Anders, nicht für jeden gemacht. Aber ne 8/10 für mich damals
Okami sagt mir jetzt überhaupt nichts.🤔 Werde ich gleich mal Googeln 😄
Ist ein „Zelda“ Like Acrion Adventure in dem du als Wolf unterwegs bist. Gibt die HD Version für die One usw.
Ich danke dir für die Info ist auch gerade im Sale jetzt überlege ich ob sich das für mich lohnt
Dann sollen sie mit Hochdruck dieses Jahr daran arbeiten und können dann sicher nächstes Jahr einiges zeigen.
Habe Okami im letzten Jahr mal im Angebot gekauft und muss es auch noch weiterspielen. Bin gespannt auf ein Nachfolger. 🙂
Okami hat mich sehr gut unterhalten, daher würde ich mich über einen Nachfolger sehr freuen.
Hab den ersten Teil damals auf der Playstation 2 gespielt noch. Das Spiel war echt toll.aber ob es mich heute noch begeistern kann, glaub schwierig
Spiele Okami HD gerade wieder durch. Ein tolles Spiel. Vom artstyle über story bis Spielbarkeit haben die Entwickler da echt gute Arbeit geleistet gehabt. Eines der wenigen Spiele die sehr sehr gut altern. Auf den Nachfolger blicke ich mit Freude. Mal schauen was kommt. 🙂