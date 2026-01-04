Okami Sequel: Neujahrsbotschaften zum Okami‑Nachfolger

Image: Capcom

Clovers spricht über den Entwicklungsstand des Okami Nachfolgers.

Die Entwickler des Okami Sequels haben zum Jahresbeginn neue Botschaften veröffentlicht, in denen sie den aktuellen Stand der Produktion beschreiben und einen Ausblick auf die kommenden Monate geben.

Kento Koyama erklärt, dass das Team intensiv am Okami Nachfolger arbeitet und der Release zwar noch in der Zukunft liegt, die Entwickler jedoch entschlossen sind, das fertige Spiel in die Hände der Spieler zu bringen und in diesem Jahr weiter mit voller Kraft an einem Erlebnis zu arbeiten, das die Erwartungen weltweit übertreffen soll.

Hideki Kamiya betont, dass bei Clovers alle Mitarbeiter von dem gemeinsamen Ziel getragen werden, ihren Spielern Spaß zu liefern, und dass diese Mission in diesem Jahr, im nächsten Jahr und in allen folgenden Jahren bestehen bleibt, während er sich mit seinen gleichgesinnten Kollegen auf ein weiteres Jahr voller lebhafter Energie freut.

  1. Kreator78 59840 XP Nachwuchsadmin 8+ | 04.01.2026 - 10:05 Uhr

    Okami war tatsächlich was besonderes. Anders, nicht für jeden gemacht. Aber ne 8/10 für mich damals

    0
  2. Ralle89 58200 XP Nachwuchsadmin 8+ | 04.01.2026 - 10:09 Uhr

    Okami sagt mir jetzt überhaupt nichts.🤔 Werde ich gleich mal Googeln 😄

    0
    • khrim 7720 XP Beginner Level 4 | 04.01.2026 - 10:20 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Ist ein „Zelda“ Like Acrion Adventure in dem du als Wolf unterwegs bist. Gibt die HD Version für die One usw.

      0
      • Ralle89 58200 XP Nachwuchsadmin 8+ | 04.01.2026 - 10:34 Uhr
        Antwort auf khrim

        Ich danke dir für die Info ist auch gerade im Sale jetzt überlege ich ob sich das für mich lohnt

        0
  3. Katanameister 285140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.01.2026 - 10:13 Uhr

    Dann sollen sie mit Hochdruck dieses Jahr daran arbeiten und können dann sicher nächstes Jahr einiges zeigen.

    0
  4. Vayne1986 27815 XP Nasenbohrer Level 4 | 04.01.2026 - 10:14 Uhr

    Habe Okami im letzten Jahr mal im Angebot gekauft und muss es auch noch weiterspielen. Bin gespannt auf ein Nachfolger. 🙂

    0
  5. Jabinger 65235 XP Romper Domper Stomper | 04.01.2026 - 10:16 Uhr

    Okami hat mich sehr gut unterhalten, daher würde ich mich über einen Nachfolger sehr freuen.

    0
  6. DanSanAliaMi 76605 XP Tastenakrobat Level 3 | 04.01.2026 - 10:18 Uhr

    Hab den ersten Teil damals auf der Playstation 2 gespielt noch. Das Spiel war echt toll.aber ob es mich heute noch begeistern kann, glaub schwierig

    0
  7. Holy Moly 158904 XP God-at-Arms Onyx | 04.01.2026 - 10:45 Uhr

    Spiele Okami HD gerade wieder durch. Ein tolles Spiel. Vom artstyle über story bis Spielbarkeit haben die Entwickler da echt gute Arbeit geleistet gehabt. Eines der wenigen Spiele die sehr sehr gut altern. Auf den Nachfolger blicke ich mit Freude. Mal schauen was kommt. 🙂

    0

