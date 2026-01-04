Okami Sequel: Neujahrsbotschaften zum Okami‑Nachfolger

Die Entwickler des Okami Sequels haben zum Jahresbeginn neue Botschaften veröffentlicht, in denen sie den aktuellen Stand der Produktion beschreiben und einen Ausblick auf die kommenden Monate geben.

Kento Koyama erklärt, dass das Team intensiv am Okami Nachfolger arbeitet und der Release zwar noch in der Zukunft liegt, die Entwickler jedoch entschlossen sind, das fertige Spiel in die Hände der Spieler zu bringen und in diesem Jahr weiter mit voller Kraft an einem Erlebnis zu arbeiten, das die Erwartungen weltweit übertreffen soll.

Hideki Kamiya betont, dass bei Clovers alle Mitarbeiter von dem gemeinsamen Ziel getragen werden, ihren Spielern Spaß zu liefern, und dass diese Mission in diesem Jahr, im nächsten Jahr und in allen folgenden Jahren bestehen bleibt, während er sich mit seinen gleichgesinnten Kollegen auf ein weiteres Jahr voller lebhafter Energie freut.