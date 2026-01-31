Okami Sequel: Okami eröffnet 20th Anniversary-Teaser‑Website

Zum 20. Geburtstag von Okami hat Capcom eine offizielle Teaser‑Website gestartet, die den Auftakt zu einem größeren Jubiläumsjahr bildet. Die vollständige Seite soll im April 2026 online gehen – passend zum Release‑Datum des Originals vom 20. April 2006.

Aktuell zeigt die Seite das 20th‑Anniversary‑Logo, gestaltet von der renommierten Kalligrafin Masumi Narita, sowie eine kurze Übersicht zur Serie und eine Botschaft an die Fans. Darin bedankt sich das Team für zwei Jahrzehnte Unterstützung und hebt die besondere Verbindung hervor, die Spielerinnen und Spieler mit Amaterasu, Issun und der Welt von Okami aufgebaut haben.

Die Nachricht betont, dass das Jubiläumsjahr von verschiedenen Projekten, Events und Merchandise‑Aktionen begleitet wird. Ziel sei es, neue Verbindungen innerhalb der Community zu schaffen und gemeinsam in eine „noch hellere Zukunft“ zu gehen.

Mit der Teaser‑Website beginnt ein Jahr voller Feierlichkeiten für eine der stilprägendsten und künstlerisch markantesten Serien der Videospielgeschichte. Fans dürfen gespannt sein, welche Ankündigungen Capcom im April bereithält.