Okami Sequel: Reaktionen der Fans brachte Kamiya zum Weinen

Bei den Game Awards im vergangenen Dezember kündigte Capcom eine Fortsetzung des Klassikers Okami an.

Für Hideki Kamiya, verantwortlicher Game Director, war und ist dies eine emotionale Angelegenheit. Wie er gegenüber IGN verraten hat, schaut er sich die Reaktionen der Fans auf die Enthüllung an, wodurch er ganz emotionale wird und weinen muss.

„Selbst jetzt schaue ich mir die YouTube-Reaktionen auf die Ankündigungen an und sehe mir die Reaktionen der Leute auf das Video an, und ich ertappe mich dabei, wie ich mit den Fans weine. Und ich bin einfach so glücklich zu sehen, dass die Leute so glücklich sind, dieses Spiel wahr werden zu sehen.“