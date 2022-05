Bush Hockey League: V7 Entertainment hängt die Handschuhe an den Nagel

V7 Entertainment hat in einem öffentlichen Brief bekannt gegeben, dass Bush Hockey League für Xbox, PlayStation und PC eingestellt wurde. Der Titel wurde somit nur für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Hier ist die offizielle Stellungnahme der Entwickler:

„Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Bush Hockey League auf der Switch im letzten Monat, sind wir hier, um uns gebührend zu verabschieden. Als kleines Indie-Team war es ein enormer Aufwand, einen Titel wie BHL auf allen wichtigen Plattformen (Switch, Xbox, PlayStation und Steam) mit unserer hauseigenen Engine und unseren Tools zu veröffentlichen, aber wir sind jetzt bereit, die Hände zu schütteln und in die Umkleide zurückzukehren.“

„Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben – ohne euch hätten wir es nicht geschafft! Wir lieben unsere Gemeinschaft. Eure Anfeuerungsrufe geben uns Auftrieb, und eure Anfeuerungsrufe hören wir und nehmen diese Ratschläge dankbar mit. Diese Erfahrung war wie ein Besuch auf der Eisbahn und das Gebrüll der Menge. Machen Sie weiter so! In diesem Sinne könnt ihr immer noch den einen oder anderen Patch für die Switch-Version des Spiels erwarten, um sicherzustellen, dass wir alle Bugs ausmerzen, die ihr findet.“

„Wir können euch gar nicht genug danken, denn wir glauben, dass wir die meisten Hardcore-Fans von Eishockeyspielen auf der Welt haben! Eishockey ist etwas Besonderes für uns und BHL ist unser Liebesbrief an das Spiel und ein einzigartiger Moment in seiner Geschichte. Die Entwicklung war eine lange und wilde Achterbahnfahrt, bei der wir es nie bereut haben, uns darauf einzulassen. Dazu gehörte, dass wir uns in einer Garage ein Konzept für ein Eishockey-Kampfspiel ausdachten, dass wir eine Zeit lang eine lizenzierte IP wurden, dass wir Builds von Cafés aus hochluden, dass wir von großen Organisationen schikaniert wurden und dass wir uns aus zu vielen schwierigen Situationen herauswinden mussten, um sie hier zu erwähnen. Wir wünschten, wir hätten unsere Wünsche nach Online-Spielen, zusätzlichen DLC-Teams, One-Timern und vielen anderen Dingen erfüllen können, die auf der Strecke geblieben sind, aber wir sind stolz auf das Spiel, das es in die Läden geschafft hat.“

„Die goldenen Tage des Eishockeys haben uns bei BHL wirklich inspiriert. Die Härte, die Spannung und die überwältigenden Momente vergangener Zeiten waren das, was unserer Meinung nach ein großartiges Videospiel ausmachen könnte. Wir haben uns in die historischen Anfänge des Eishockeys vertieft, Filme wie Broad Street Bullies und Slap Shot verschlungen und klassische Spiele wie Ice Hockey (NES), NHL 94, Hit the Ice und Blades of Steel angezockt.“

„Alles in allem war es eine großartige Reise. Wir haben einige lebenslange Freundschaften geschlossen, und das Wissen, die Erfahrungen und die Lektionen, die wir gelernt haben, waren von unschätzbarem Wert. Aber jede Geschichte hat einmal ein Ende und es ist Zeit, unsere Pullover an den Nagel zu hängen.“

„Bush Hockey League for the Switch ist unser Finale für diesen Titel, ein Versprechen, das wir unbedingt erfüllen wollten, und unser letzter Liebesbrief an die wunderbare Welt des alten Eishockeys. Wir hoffen, dass es euch gefällt.“

„Behaltet den Kopf oben und spielt weiter! V7 Entertainment“