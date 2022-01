OlliOlli World: Filmtrailer zum Skateboardspiel präsentiert

Autor:, in / OlliOlli World

Roll7 und Private Division präsentieren einen Filmtrailer für OlliOlli World, das kommende Action-Skateboard-Jump‘N‘Run, das am 8. Februar in digitaler Form auf Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

OlliOlli World begleitet diverse schillernde Figuren durch eine Welt namens Radlandia. Hier machen sie sich mit jeder Menge Flips, Flows, Tricks und Grinds auf die Suche nach sagenumwobenen Skatergottheiten.

In diesem brandneuen Trailer wird Radlandia in seiner gesamten majestätisch-bunten animierten Herrlichkeit lebendig. Die unglaublichen Skate-Strecken, die überlebensgroßen (und manchmal schmackhaften) Charaktere und die beeindruckende Spielwelt werden in diesem fantastischen Trailer gefeiert.

Einen Fist-Bump mit einer Skatergottheit und den Filmtrailer von OlliOlli World gibts hier:

OlliOlli World gibt es in zwei Editionen. Einmal die Standard-Edition (29,99 Euro) und die OlliOlli World Rad Edition (44,99 Euro):

Alle Vorbesteller erhalten obendrein einige Boni: