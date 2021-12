OlliOlli World: Release im Februar und neuer Gameplay-Trailer

Autor:, in / OlliOlli World

OlliOlli World wird im Februar 2022 veröffentlicht und ein neuer Gameplay-Trailer zeigt, was im Skateboard Spiel steckt.

Roll7 und Private Division haben heute bekanntgegeben, dass OlliOlli World am 8. Februar 2022 in digitaler Form auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) und Nintendo Switch erscheint.

OlliOlli World umfasst umfangreiche und vielfältige Anpassungsoptionen für euren Wunschcharakter. Wer das Spiel vorbestellt, erhält folgende digitale Bonus-Dekoobjekte:

Bunnylord-Kopf

Helden-T-Shirt

Helden-Skatedeck

Helden-Tattoos

Helden-Gipsverband

OlliOlli World begleitet diverse schillernde Figuren durch die quicklebendige Spielwelt von Radlandia. Hier machen sie sich mit Flips, Pops und Grinds ohne Ende auf die Suche nach Gnarvana und den sagenumwobenen Skatergottheiten.

Mit seinem wunderbaren animierten 2,5-D-Design, seinem flowbasierten Gameplay, seinen anspruchsvollen Nebenquests und mehreren Spielpfaden ist OlliOlli World ein absolutes Adventure-Pflichtprogramm für alle Skateboard-Freunde und Jump‘n‘Run-Fans.

Einen kurzen Blick auf OlliOlli World bietet der neue Gameplay-Überblick-Trailer:

Neben einem spannenden Kampagnenmodus bietet OlliOlli World auch zwei asynchrone Multiplayermodi: Gnarvana League und Gnarvana Portal. In Gnarvana League treten die Spieler gegen ähnlich talentierte Skater an, kämpfen um das bestmögliche Ergebnis und können sich mit zunehmendem Spielfortschritt neue Dekoobjekte für ihre Figuren sichern.

Im Gnarvana Portal können die Spieler neue prozedural generierte Level mit Parametern wie Style, Schwierigkeit und Länge erschaffen. Jede Kreation hat eine einzigartige Postleitzahl, die mit allen Spieler auf der Welt geteilt werden kann. So können sie plattformübergreifend gegeneinander antreten.

Heute wurde auch angekündigt, dass es nach dem Release zwei Erweiterungen für OlliOlli World geben wird. Die erste, Void Riders, erscheint im Sommer 2022 und beinhaltet ein neues Biom, neue Levels, neue Figuren, neues Gameplay und neue Anpassungsobjekte. Die zweite Erweiterung erscheint im Herbst 2022. Mehr Infos zu diesen Erweiterungen werden noch bekanntgegeben.

Mit der Rad Edition wird es auch eine Deluxe-Version von OlliOlli World zum Preis von 44,99 Euro geben, die folgenden Inhalte enthält:

Das OlliOlli World-Basisspiel

Beide OlliOlli World-Erweiterungen

Das digitale Dekoobjekt „Alien-Begegnung-Skatedeck“