OlliOlli World: Verlorene Skate-Kropolis in Finding the Flowzone

Segel setzen und die verlorene Skate-Kropolis von Radlantis in OlliOlli World entdecken: Finding the Flowzone.

Private Division und Roll7 freuen sich, Finding the Flowzone anzukündigen, die zweite und letzte Erweiterung von OlliOlli World. Finding the Flowzone wird am 2. November zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro (UVP) in digitaler Form für die Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie für Steam auf dem PC veröffentlicht.

Die Spieler machen sich bereit, die abgefahrenste Reise in OlliOlli Worlds finalem Aufstiegsabenteuer anzutreten: Finding the Flowzone. Zusammen mit den furchtlosen Radmosphärischen Drei, also Squid, Licht und Professor Planks, müssen sie den geschäftstüchtigen Frosch B.B. Hopper daran hindern, die sagenumwobene verborgene Himmelsstadt auszubeuten.

Beim Durchqueren dieser unglaublichen Höhen sammeln die Spieler Kartenteile ein. Sie sollen den Weg zu der legendären verschollenen Insel weisen, die von den Skatergottheiten selbst erbaut wurde. Dank der Sturm-Skatergottheit Gail Force fahren die Skater durch die neuen Windzonen, um die krassesten Tricks in der Luft abzuliefern.

Windzonen bieten eine Vielzahl von Herausforderungen und ermöglichen es, ordentlich Luft zu schnappen. Mächtige Böen lassen die Spieler in jedem Level in alle möglichen Richtungen nach oben schleudern oder vom Kurs abkommen. Sie nutzen die Winde, um an Höhe zu gewinnen und beeindruckende Tricks auf ihrem Segeltörn durch die Lüfte zu performen.

OlliOlli World: Finding the Flowzone ist die zweite und letzte Erweiterung für OlliOlli World. OlliOlli World: Finding the Flowzone vervollständigt auch die OlliOlli World Rad Edition, eine Deluxe-Version des Spiels, die für 44,99 Euro erhältlich ist. Die Rad Edition enthält das Basisspiel OlliOlli World: VOID Riders und OlliOlli World: Finding the Flowzone, und zusätzlich das digitale Dekoobjekt „Alien-Begegnung-Skatedeck“.