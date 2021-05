Olympische Spiele Tokyo 2020: Das offizielle Videospiel: Wettkampf um Gold in 18 Disziplinen

SEGA of America kündigt, wie wir bereits berichtet haben, Olympische Spiele Tokyo 2020 – Das offizielle Videospiel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One an. Der Titel, der die Olympischen Spiele in diesem Sommer begleitet, erscheint am 22. Juni 2021.

Ein Ankündigungstrailer ist hier zu sehen:

Mithilfe von 18 spaßigen olympischen Events, einem umfangreichen Avatar-Creator sowie dem lokalen- und online-Mehrspielmodus für bis zu acht Spielern, bietet Olympische Spiele Tokyo 2020 – Das offizielle Videospiel reichlich Spannung für angehenden Olympioniken jeden Alters. Der eigene olympische Traum kann zu Hause oder per Mehrspielmodus verwirklicht werden!

„Die Olympischen Spiele sind ein universales Symbol von Sportlichkeit und Wettkampf für Athleten und Fans auf der ganzen Welt“, sagt Ian Curran, Präsident & COO bei SEGA of America. „Tokyo 2020 verwandelt diesen positiven Geist in ein unterhaltsames Erlebnis im Arcade-Stil, in dem Freunde und Familien zusammen spielen können, während wir uns alle auf den Beginn der Olympischen Spiele in diesem Sommer freuen.“

Diese 18 Disziplinen stehen im Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus zur Verfügung:

100 Meter 4x100m Staffellauf 110m Hürden Hammerwerfen Weitspringen Baseball Basketball Beach Volleyball BMX Boxen Judo Siebener-Rugby Fußball 100m Freistil (Schwimmen) 200m Einzel-Medley (Schwimmen) Sport-Klettern Tischtennis Tennis

Olympische Spiele Tokyo 2020 – Das offizielle Videospiel beinhaltet auch einen umfassenden Avatar-Creator für Spieler, in denen sie ihren Wunsch-Athleten erstellen können. Mehr als 100 verschiedene bunte Kleidungsstücke stehen zur Verfügung – von traditionellen Outfits, bis hin zu ulkigen Piraten- und Astronauten-Kostümen. 8-Spieler-Multiplayer, Ranglistenspiele und globale Highscores bieten reichlich Spielspaß auf der Jagd nach Gold für die angehenden Olympioniken.

Olympische Spiele Tokyo 2020 – Das offizielle Videospiel erscheint am 22. Juni 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.