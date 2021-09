Omen of Sorrow: Monster-Kampfspiel für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / Omen of Sorrow

Der von Mythologien inspirierte Monster-Prügler Omen of Sorrow wurde für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Monster des klassischen Horrors und der Mythologie kämpfen um die Vorherrschaft in Omen of Sorrow. In der verborgenen Unterwelt, die von Kreaturen der Nacht beherrscht wird, ist ein neuer Schrecken erwacht. Das Kampfspiel bringt Monster aus Horror, Literatur und Mythologie zusammen.

Features

Ein vielfältiger Kader von Charakteren, die durch Horrorklassikern inspiriert wurden.

Setze cinematische Finisher ein, um Gegner mit Stil zu erledigen.

Erkunde Einzelspielermodi gegen die CPU oder fordere online Freunde heraus.

Passe deine Strategie spontan an und wende durch aggressive Spielweise das Blatt des Kampfes.

Hier gibt es noch den Omen of Sorrow Trailer: