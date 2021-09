Omen of Sorrow: Monster-Prügler für Xbox angekündigt

Autor:, in / Omen of Sorrow

Der mit zahlreichen Monstern aus Buch, Film und Mythologie gespickte Prügler Omen of Sorrow erscheint für Xbox One und Xbox Series X/S.

Der Entwickler AOne Games hat zusammen mit seinem Publisher Eastasiasoft das Horror-Prügelspiel Omen of Sorrow angekündigt. Das bereits seit 2018 für PlayStation 4 erhältliche Titel wird am 15. September 2021 auch für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.

In Omen of Sorrow treten unterschiedliche Monster aus Horror, Literatur und Mythologie gegeneinander an. Das 2,5D-Fighting Game orientiert sich an Arcade-Vorbildern, bietet aber genug eigene Ideen. So setzt das in der Unreal Engine 4 programmierte Spiel euer Können in den Mittelpunkt, möchte aber gleichzeitig für Anfänger zugänglich sein. Ihr werdet belohnt oder bestraft, je nachdem wie aggressiv ihr zockt.

Gebt unter anderem mit Frankenstein’s Monster oder dem ägyptischen Hohepriester Imhotep anständig auf die Mütze! Als besondere Ergänzung zum Release auf Xbox-Konsolen ist die zuvor als DLC erhältliche Gräfin Erzébet direkt mit dabei. Den Trailer dazu gibt es hier: