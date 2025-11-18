On The Road The Truck Simulator: Bessere Grafik im kostenlosen Update ausgeliefert

Image: Aerosoft

On The Road The Truck Simulator erhält bessere Grafik und realistischeres Wetter! Das Update ist für PC, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar.

die Truck-Simulation ON THE ROAD – The Truck Simulator von Publisher Aerosoft und Entwickler tox² erhält heute ein Update, das die Grafik des Spiels deutlich verbessert und Tageszeiten und das Wetter im Spiel realistischer darstellt. Somit können sich Fans auf noch immersivere dahrten in der offenen Welt von ON THE ROAD freuen!

Die Grafik-Verbesserungen beinhalten:

  • Überarbeitete Points of Interests in den Städten
  • Überarbeitete Wetter-Effekte, inklusive Pfützen, die die Umgebung realistisch spiegeln
  • Überarbeitetes Tageszeiten-System mit atmosphärischeren Nächten
  • Neue Texturen

Mit diesem Update erhalten nun auch Konsolenspieler eine verbesserte Sichtweite und zusätzliche Speicherplätze.

  • Die mögliche Anzahl an Speicherständen wurde nun auf den Konsolen auf 3 angehoben
  • Die allgemeine Sichtweite sowie die Sicht in den Seitenspiegeln wurden deutlich verbessert

In ON THE ROAD – The Truck Simulator erkunden Spieler:innen über 6.500 km auf Autobahn und Landstraße in einem lizenzierten Fahrzeug von Scania oder MAN.

Das auf Satellitendaten basierende virtuelle Gelände enthält 16 Städte mit teils einzigartigen Straßenkonstruktionen, detailliert nachgebaute Autobahnkreuze und -dreiecke, alle großen Wasserstraßen sowie unzählige Points of Interest.

Das integrierte Wirtschaftssystem erlaubt es Spieler:innen, eine eigene Spedition aufzubauen. Dabei planen sie komplexe Routen mit kombinierten Frachten und Ruhezeiten und stellen Fahrer:innen für ihr Unternehmen ein.

ON THE ROAD – The Truck Simulator ist für PC,  Xbox und PlayStation erhältlich. Einen neuen Trailer gibt es hier:

  1. HakunaTraumata 108880 XP Master User | 18.11.2025 - 10:16 Uhr

    Muss ich mal genauer hingucken ob das was für mich ist. Kam ja schon 2021 raus, aber irgendwie ist das durch meinen Radar gefallen

    0
  4. Sagitari GER 15010 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 18.11.2025 - 13:11 Uhr

    Sobald der Euro und American Truck Simulator von SCS draußen ist können alle anderen Truck Simulatoren auf den Konsolen eh einpacken.

    0

