Once Human: Bis zu 120 FPS auf Konsolen – Grafikmodis vor dem Release enthüllt

Once Human bietet auf Konsolen drei Grafikmodi mit bis zu 120 FPS vor dem Release am 25. August.

Once Human startet seine Konsolen-Beta und liefert erstmals detaillierte Informationen zu den Grafikmodi und der technischen Umsetzung auf den verschiedenen Plattformen. Der Survival-Titel erscheint am 25. August für Konsolen.

Spieler auf Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro können zwischen drei Anzeigemodi wählen. Der Qualitätsmodus erhöht unter anderem die Detaildichte, verbessert Beleuchtung, Vegetation sowie die Darstellung von Wasser und weiteren Grafikeffekten.

Die Xbox Series S erhält ebenfalls eine eigene Version, muss im Vergleich jedoch einige grafische Abstriche hinnehmen. Besonders bei der Beleuchtung sind die Unterschiede zu den leistungsstärkeren Konsolen deutlich sichtbar.

Die PlayStation 5 Pro bietet laut der Analyse die stabilste Performance der getesteten Versionen. Darüber hinaus bleiben im Performance-Modus einige höhere Grafikeinstellungen erhalten als auf den anderen Konsolen.

Auch bei der Bildrate setzt Once Human auf mehrere Optionen. Alle Plattformen unterstützen laut den veröffentlichten Informationen 60 FPS im Qualitätsmodus sowie bis zu 120 FPS im Balanced- und Performance-Modus.

Mit den verschiedenen Grafikprofilen möchte das Entwicklerteam Spielern die Wahl zwischen maximaler Bildqualität und besonders flüssigem Gameplay ermöglichen, bevor Once Human am 25. August offiziell auf den Konsolen erscheint.