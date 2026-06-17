Once Human: Finale Konsolen-Beta startet mit exklusiven Belohnungen

Vor dem Konsolenstart lädt Once Human Xbox-Spieler zur letzten großen Open Beta ein.

Die finale Open Beta von Once Human startet heute Nacht um 04:00 Uhr und gibt Xbox-Spielern bis zum 09. Juli (08:59 Uhr) die letzte Gelegenheit, das Survival-Abenteuer vor dem offiziellen Konsolenstart auszuprobieren.

Das kostenlose Testevent erscheint für Xbox Series X|S und soll Spielern einen umfassenden Einblick in die übernatürliche Open World des Spiels ermöglichen. In einer von Stardust verseuchten Welt kämpfen sogenannte Meta-Humans ums Überleben, erkunden gefährliche Gebiete und errichten eigene Basen gegen immer neue Bedrohungen.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die sogenannten Deviants. Diese bizarren Kreaturen können eingefangen werden und unterstützen anschließend beim Sammeln von Ressourcen, der Automatisierung der Basis oder sogar im Kampf. Darüber hinaus lassen sich mächtige Anomalien jagen, um Mutagene zu erhalten und den eigenen Charakter mit neuen Fähigkeiten zu verstärken.

Während der Open Beta stehen mehrere Szenarien und Spielmodi zur Verfügung. Dazu gehören:

Novice Scenario

Manibus

Endless Dream

The Way of Winter

RaidZone

Zusätzlich können Spieler in allen Szenarien mit Ausnahme von RaidZone die Inhalte von Visional Wheel S3: Aberrant Progeny erleben.

Für die Teilnahme winken exklusive Belohnungen. Wer während der Beta mit einem Charakter Stufe 20 erreicht, erhält eine Kosmetik-Auswahlkiste sowie eine Waffen-Skin-Auswahlkiste für die Vollversion.

Zur Auswahl stehen folgende kosmetische Sets:

Abyssal Dragon Set

Noise Manifesto Set

Wasteland Sheriff Set

Bei den Waffen-Skins können Spieler zwischen folgenden Varianten wählen:

Dragon Dance – KAM

Reconstructed Matrix – AWS.33

Gem Symphony – MG4

Die Entwickler bestätigten außerdem, dass es sich bei der Open Beta um einen Wipe-Test handelt. Der Großteil des Spielfortschritts wird vor dem offiziellen Launch zurückgesetzt.

Einige Inhalte bleiben jedoch dauerhaft erhalten:

Verdientes Starchrom

Freigeschaltete Kosmetik-Items und Outfits

Bis zu sechs gesammelte Deviants