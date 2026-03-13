Once Human: Jetzt zur Beta auf Xbox und PlayStation anmelden

Für das Open-World-Multiplayer-Survivalspiel Once human wurde auf Xbox und PlayStation eine Beta angekündigt.

Once Human bereitet den Sprung auf Konsolen vor und öffnet dafür eine geschlossene Testphase, in der ihr Nalcott vor dem offiziellen Launch auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erkunden könnt.

Wer während des Tests mit einem Charakter Level 20 erreicht, schaltet das Abyssal Dragon Set und die Dragon Dance‑KAM frei, zwei exklusive Belohnungen, die nur in dieser Phase erhältlich sind.

Die Teilnahme ist auf die Regionen Nordamerika und Europa begrenzt und findet im Szenario Manibus statt.

Der Zugang erfolgt über eine Bewerbung, nach deren Auswahl Metas im offiziellen Discord eine Konsolenrolle erhalten. Dort wird ab dem 22. März der persönliche Testcode bereitgestellt.

Ab dem 24. März lässt sich Once Human mit dem Code vorab herunterladen, bevor die Server am 27. März um 04:00 Uhr online gehen. Die Testphase endet am 10. April, 09:00 Uhr, wobei neue Spieler ab dem 8. April keinen Code mehr einlösen können.

Während der Closed Beta können Tester die Konsolenversionen von Once Human erstmals selbst erleben und sich mit der Welt von Nalcott vertraut machen.

Die Entwickler stellen im offiziellen FAQ zusätzliche Informationen bereit, während Ansprechpartner im Discord für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Teilnahme bietet nicht nur einen frühen Einblick in die Konsolenfassung, sondern auch die Chance, seltene kosmetische Inhalte dauerhaft freizuschalten.