Once Human: Jetzt zur Beta auf Xbox und PlayStation anmelden

Once Human bereitet den Sprung auf Konsolen vor und öffnet dafür eine geschlossene Testphase, in der ihr Nalcott vor dem offiziellen Launch auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erkunden könnt.
Wer während des Tests mit einem Charakter Level 20 erreicht, schaltet das Abyssal Dragon Set und die Dragon Dance‑KAM frei, zwei exklusive Belohnungen, die nur in dieser Phase erhältlich sind.
Die Teilnahme ist auf die Regionen Nordamerika und Europa begrenzt und findet im Szenario Manibus statt.
Der Zugang erfolgt über eine Bewerbung, nach deren Auswahl Metas im offiziellen Discord eine Konsolenrolle erhalten. Dort wird ab dem 22. März der persönliche Testcode bereitgestellt.
Ab dem 24. März lässt sich Once Human mit dem Code vorab herunterladen, bevor die Server am 27. März um 04:00 Uhr online gehen. Die Testphase endet am 10. April, 09:00 Uhr, wobei neue Spieler ab dem 8. April keinen Code mehr einlösen können.
Während der Closed Beta können Tester die Konsolenversionen von Once Human erstmals selbst erleben und sich mit der Welt von Nalcott vertraut machen.
Die Entwickler stellen im offiziellen FAQ zusätzliche Informationen bereit, während Ansprechpartner im Discord für Fragen zur Verfügung stehen.
Die Teilnahme bietet nicht nur einen frühen Einblick in die Konsolenfassung, sondern auch die Chance, seltene kosmetische Inhalte dauerhaft freizuschalten.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was ist das für einen art spiel?
Sieht nach Horror aus
Ist n mmo-shooter-rpg mit Bauelementen. Gameplay, Spielwelt ist gut und die Story ist auch in Ordnung, dazu die Option mit Freunden im Coop zu spielen. Einzig der monatliche recap ist nervig, bei dem man quasi sämtlichen Erfolg verliert.
Danke dann brauche ich mich garnicht anmelden.
Sämtlichen „erfolg“ verliert man nicht. Das ist aber ziemlich kompliziert zu erklären ^^
Man startet halt wieder auf lvl1 behält aber sämtliche Waffen & Rüstungs baupläne + deren Aufwertungsstufe vom vorherigen durchgang. Auch hat man eine begrenzte punktzahl die man verwenden kann um gewisse Items zbs. Verbesserter Bohrer vom letzten durchgang zum aktuellen mitzunehmen um so schneller an crafting material zu kommen. Das system wird nicht jeden gefallen und bei mir war nach ca 6 oder 7 sessions auch die luft raus. Wahrscheinlich hat sich auch aktuell vieles getan im Spiel.
Schade. Hat sich eigentlich schon sehr gut angehört. Wollte meinen Kollegen gerade schreiben ob er Lust drauf hat.
Aber auf recap hab ich keine Lust. Das hat mich bei rust schon genervt.
Hatte die PC Version angetestet. Die ersten 30min waren recht vielversprechend. Bis sich dann die Welt geöffnet hatte und die Baumechanik anfingt. Sollte ein Lager aufstellen. Konnte ich aber nicht, weil alle Plätze durch andere Spieler in der Region belegt waren (Jedes Lager beansprucht ein gewissen Bereich auf der Karte). Danach hatte ich das Game wieder deinstalliert.
Och nee, beim Thema craften und bauen bin ich raus. Hab schon einen Job. 😅
Kann drauf verzichten, sollen andere das Spiel antesten
Hm, ich schau vielleicht mal rein wenn es F2P raus kommt, denn interessant finde ich es schon irgendwie.😅