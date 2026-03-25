Once Human: Pre-Load für Closed Beta möglich

Am Donnerstag geht Once Human in seien erste Closed Beta auf Konsolen, der Pre-Load jetzt kann gestartet werden.

Die Once Human Closed Beta wird in wenigen Stunden auf Xbox Series X|S erstmals live gehen. Spieler können ab Donnerstag, 4:00 Uhr die Welt der Deviants auf Konsole erkunden und durch ihr Feedback die Weiterentwicklung des kostenlosen Survival-Titels unterstützen.

Die Beta läuft bis zum 9. April, 08:59 Uhr, der Pre-Download ist jetzt möglich. Sie enthält das Tutorial und das Manibus-Szenario auf EU- und NA-Servern. Der Fortschritt wird komplett zurückgesetzt, aber Teilnehmer erhalten exklusive Belohnungen wie das Closed Beta Pack (Abyssal Dragon Set und Dragon Dance – KAM) für ihren Account beim finalen Spielstart.

Interessierte Xbox-Spieler registrieren sich über die Xbox Insider Hub App im Previews-Bereich und werden anschließend zur Installation der Beta weitergeleitet. Die Testphase ist auf Nordamerika und Europa begrenzt, unterstützt ausschließlich Controller und hat eine limitierte Teilnehmerzahl. Streaming oder Teilen von Inhalten ist während der Beta nicht gestattet.

Spieler werden ermutigt, Feedback über die In-Game-Tools oder spezielle Kanäle zu geben, um das Spielerlebnis zu verbessern.