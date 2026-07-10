Once Human: Release-Termin für Xbox Series X|S und PlayStation 5 steht fest

Der Konsolen-Release von Once Human hat einen offiziellen Termin erhalten. Starry Studio veröffentlicht das Survival-Spiel am 25. August für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
Die Konsolenversion wurde speziell für die aktuelle Hardware optimiert und bietet unter anderem einen vollständig unterstützten First-Person-Modus, überarbeitete Steuerung sowie technische Anpassungen für Grafik und Performance.
Parallel zur Terminankündigung sind auch die Vorbestellungen gestartet. Wer das Spiel vorab kauft, erhält exklusive Bonusinhalte, die ausschließlich für Konsolenspieler verfügbar sind.
Once Human ist kostenlos (Free-to-Play) spielbar. Für den Zugriff auf das Spiel ist kein Bundle-Kauf erforderlich.
Wer aber ein beliebiges Once Human Console Bundle kauft, erhält:
- META PASS: Erhaltet sofort 300 Crystgin und genieße 30 Tage exklusive META PASS-Privilegien.
- Exklusive Namecard
- Exklusives Namecard-Design
- Cradle-Skin: Black Gold Butterfly
- Wish Machine-Skin: Lively Blue
- Waffenskin x3: Midnight Rave
Once Human erscheint am 25. August für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Wollte mich eigentlich zur Beta registrieren, waren aber keine Plätze mehr verfügbar.
Hat das jemand gespielt? Taugt das was? Sieht seltsam aus.