Once Human: Release-Termin für Xbox Series X|S und PlayStation 5 steht fest

Starry Studio hat den Konsolen-Release von Once Human offiziell angekündigt.

Der Konsolen-Release von Once Human hat einen offiziellen Termin erhalten. Starry Studio veröffentlicht das Survival-Spiel am 25. August für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die Konsolenversion wurde speziell für die aktuelle Hardware optimiert und bietet unter anderem einen vollständig unterstützten First-Person-Modus, überarbeitete Steuerung sowie technische Anpassungen für Grafik und Performance.

Parallel zur Terminankündigung sind auch die Vorbestellungen gestartet. Wer das Spiel vorab kauft, erhält exklusive Bonusinhalte, die ausschließlich für Konsolenspieler verfügbar sind.

Once Human ist kostenlos (Free-to-Play) spielbar. Für den Zugriff auf das Spiel ist kein Bundle-Kauf erforderlich.

Wer aber ein beliebiges Once Human Console Bundle kauft, erhält:

META PASS: Erhaltet sofort 300 Crystgin und genieße 30 Tage exklusive META PASS-Privilegien.

Exklusive Namecard

Exklusives Namecard-Design

Cradle-Skin: Black Gold Butterfly

Wish Machine-Skin: Lively Blue

Waffenskin x3: Midnight Rave

Once Human erscheint am 25. August für Xbox Series X|S und PlayStation 5.