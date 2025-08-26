Once Upon A KATAMARI: Intro-Sequenz veröffentlicht

Mit Once Upon A KATAMARI veröffentlicht Bandai Namco am 24. Oktober 2025 den ersten komplett neuen Teil der Katamari-Damacy-Serie seit 14 Jahren. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Ihr übernehmt erneut die Rolle des Prinzen oder eines seiner 68 anpassbaren Cousins, um die durch den König des Kosmos versehentlich zerstörte Welt wiederherzustellen.

Dabei rollt ihr euren Katamari durch verschiedene Epochen der Geschichte, darunter die Urzeit, das feudale Japan und die Eiszeit, um Objekte zu sammeln und die Sterne neu zu formen.

Das Spiel bietet neben der klassischen Einzelspieler-Erfahrung auch einen neuen Mehrspielermodus namens KatamariBall, in dem ihr online oder offline gegen andere antreten könnt.

Ziel ist es, innerhalb eines Zeitlimits den größten Katamari zu rollen und Punkte zu sammeln. Die Musik spielt erneut eine zentrale Rolle, mit neuen Songs von bekannten und neuen Künstlern.

Der Titelsong Katamari Time! wird von der japanischen Hip-Hop-Gruppe chelmico performt und ist im offiziellen Eröffnungsfilm zu hören.