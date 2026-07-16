Once Upon A KATAMARI: Kommt mit neuer Edition und exklusiven Features auf Nintendo Switch 2

Mit Once Upon A KATAMARI erweitert Bandai Namco Entertainment Europe das Roll-Abenteuer am 8. Oktober 2026 um eine Version für Nintendo Switch 2. Neben technischen Verbesserungen erscheint gleichzeitig die neue Rolling LIVE Highlights Edition, die zusätzliche Inhalte enthält.
Die Nintendo-Switch-2-Version bietet eine flüssigere Bildrate, eine verbesserte Grafikqualität sowie eine exklusive Maussteuerung, die das Rollen des Katamari auf der neuen Konsole präziser machen soll. Besitzer der Nintendo-Switch-Version erhalten zudem ein kostenloses Update, das diese Verbesserungen auf Nintendo Switch 2 freischaltet.
Auch vorhandene Spielstände lassen sich übertragen, sofern auf der neuen Konsole noch kein Speicherstand existiert.
Im Hauptspiel reisen Spieler durch verschiedene Epochen der Geschichte – darunter die Jurazeit, die Eiszeit und das historische Japan. Ergänzt wird das Abenteuer durch einen kompetitiven Multiplayer-Modus, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, bekannte Cousins sowie neue Hilfsmittel wie einen Magneten, der nahegelegene Objekte anzieht.
Die Rolling LIVE Highlights Edition enthält zusätzlich den gleichnamigen DLC. Dieser erweitert das Spiel um zehn neue Quests, Musik aus dem Mobile-Titel Katamari Damacy Rolling LIVE sowie weitere Inhalte rund um das Thema Live-Streaming. Spieler rollen gemeinsam mit neuen Streamern durch die Welt und helfen dem König dabei, seine Popularität weiter auszubauen.
Zur Veröffentlichung stehen insgesamt drei Editionen zur Auswahl:
- Standard Edition mit dem Hauptspiel
- Rolling LIVE Highlights Edition mit dem Hauptspiel und dem DLC Rolling LIVE Highlights
- Royal Sound Edition mit dem Hauptspiel, dem DLC sowie mehreren zusätzlichen Musikpaketen aus der Katamari-Reihe
Die Royal Sound Edition ersetzt die bisher angebotene King of Sound Edition, die am 7. Oktober 2026 aus dem Verkauf genommen wird.
Der DLC Rolling LIVE Highlights wird außerdem separat für alle Plattformen erhältlich sein, auf denen Once Upon A KATAMARI bereits verfügbar ist.
Once Upon A KATAMARI erscheint am 8. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2. Das Spiel ist bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das hat mich ja noch nie angesprochen??? So weirdes zeugs war noch nie meines. Einfach zu freaky, kann ich nichts mit anfangen🤷🏼♂️
Sieht echt etwas komisch aus und will mich auch nicht ansprechen.
Nie einen gespielt 😂, zu abgedreht
Die Idee von katamari gefällt mir richtig gut. Aber die Steuerung ist halt direkt aus der Hölle
Bin einfach nicht warm damit geworden.
Spricht mich jetzt auch nicht wirklich an.