Once Upon A KATAMARI: Kommt mit neuer Edition und exklusiven Features auf Nintendo Switch 2

Once Upon A KATAMARI startet am 8. Oktober auf Nintendo Switch 2 mit DLC und exklusiven Funktionen.

Mit Once Upon A KATAMARI erweitert Bandai Namco Entertainment Europe das Roll-Abenteuer am 8. Oktober 2026 um eine Version für Nintendo Switch 2. Neben technischen Verbesserungen erscheint gleichzeitig die neue Rolling LIVE Highlights Edition, die zusätzliche Inhalte enthält.

Die Nintendo-Switch-2-Version bietet eine flüssigere Bildrate, eine verbesserte Grafikqualität sowie eine exklusive Maussteuerung, die das Rollen des Katamari auf der neuen Konsole präziser machen soll. Besitzer der Nintendo-Switch-Version erhalten zudem ein kostenloses Update, das diese Verbesserungen auf Nintendo Switch 2 freischaltet.

Auch vorhandene Spielstände lassen sich übertragen, sofern auf der neuen Konsole noch kein Speicherstand existiert.

Im Hauptspiel reisen Spieler durch verschiedene Epochen der Geschichte – darunter die Jurazeit, die Eiszeit und das historische Japan. Ergänzt wird das Abenteuer durch einen kompetitiven Multiplayer-Modus, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, bekannte Cousins sowie neue Hilfsmittel wie einen Magneten, der nahegelegene Objekte anzieht.

Die Rolling LIVE Highlights Edition enthält zusätzlich den gleichnamigen DLC. Dieser erweitert das Spiel um zehn neue Quests, Musik aus dem Mobile-Titel Katamari Damacy Rolling LIVE sowie weitere Inhalte rund um das Thema Live-Streaming. Spieler rollen gemeinsam mit neuen Streamern durch die Welt und helfen dem König dabei, seine Popularität weiter auszubauen.

Zur Veröffentlichung stehen insgesamt drei Editionen zur Auswahl:

Standard Edition mit dem Hauptspiel

Rolling LIVE Highlights Edition mit dem Hauptspiel und dem DLC Rolling LIVE Highlights

Royal Sound Edition mit dem Hauptspiel, dem DLC sowie mehreren zusätzlichen Musikpaketen aus der Katamari-Reihe

Die Royal Sound Edition ersetzt die bisher angebotene King of Sound Edition, die am 7. Oktober 2026 aus dem Verkauf genommen wird.

Der DLC Rolling LIVE Highlights wird außerdem separat für alle Plattformen erhältlich sein, auf denen Once Upon A KATAMARI bereits verfügbar ist.

Once Upon A KATAMARI erscheint am 8. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2. Das Spiel ist bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich.