Once Upon A KATAMARI: Neuer DLC und kostenloser Inhalt verfügbar

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Der „Katamari Damacy Series Dance Dance Remixes“ ist jetzt für Once Upon A KATAMARI erhältlich.

Der erste DLC für Once Upon A KATAMARI wurde mit den „Katamari Damacy Series Dance Dance Remixes“ veröffentlicht.

Nach der angekündigten Rückkehr der Serie fügen Publisher Bandai Namco Entertainment und der King of All Cosmos Musik-Kollaborationen und Fan-Favoriten-Accessoires aus früheren Teilen der KATAMARI DAMACY-Serie hinzu.

Zusammen mit dem DLC erhalten alle Spieler ein kostenloses Saki Hanami Cosplay Set (nur Prinz).

Once Upon A KATAMARI ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam und Nintendo Switch erhältlich.

Der „Katamari Damacy Series Dance Dance Remixes“ DLC kann separat erworben werden.

Dieser erste DLC enthält fünf Remix-Tracks aus der EP „Denonbu Katamarespect“ in Zusammenarbeit mit DEN-ON-BU:

  • Ball of Love – Shinpei Nasuno Remix
  • LONELY ROLLING STAR – picco Remix
  • Rote Rose mit Gun & Tonic – HARETOKIDOKI Remix
  • Mond & Prinz – Tatsunoshin Remix
  • Katamari On The Rocks – hirihiri Remix

Außerdem können die Spieler ihre Anpassungsmöglichkeiten mit 10 Accessoires aus früheren Serien erweitern, darunter Licky Licky Candy, Candy (Kopf), Cape, Flying Kite und mehr.

