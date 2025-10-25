Once Upon A KATAMARI: Rollt durch die Jurazeit, die Eiszeit und weitere Epochen

Mit dem Erscheinen von Once Upon A KATAMARI wächst die Katamari-Reihe zum ersten Mal in 14 Jahren. Im Spiel hat der König des gesamten Kosmos versehentlich die Erde und die Sterne zerstört, als er mit einer Schriftrolle herumspielte.

Der Prinz bekommt die Aufgabe, den glitzernden Sternenhimmel wiederherzustellen. Hierfür muss er den Katamari – einen Ball, der alle Objekte beim Kontakt einsammelt – durch die Jurazeit, die Eiszeit und weitere Epochen der Weltgeschichte rollen.

Die unvergessliche Musik der Reihe kehrt mit einem neuen Soundtrack zurück. Außerdem gibt es in Once Upon A KATAMARI neue Anpassungsmöglichkeiten und Hilfsmittel wie den Magneten, welcher Objekte in der Nähe anzieht. Spielenden stehen der Prinz sowie 68 Cousins zur Auswahl, die alle mit verschiedenen Farben und Gesichtern individualisiert werden können.

Diese stechen besonders im neuen Modus KatamariBall hervor, in dem es darum geht, in begrenzter Zeit den größten Katamari zu rollen und in Punkte umzuwandeln. KatamariBall kann online zu viert oder offline gegen CPU-Gegner gespielt werden.

Once Upon A KATAMARI ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam verfügbar.