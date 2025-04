Once Upon A Puppet: Erkundet im Puzzle-Plattformer eine handgemachte Welt

Autor:, in / Once Upon A Puppet

Der hinreißende Puzzle-Plattformer Once Upon a Puppet ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam Deck erhältlich.

Vorhang auf! Die handgemachte Welt von Once Upon a Puppet betritt offiziell die Bühne: Das Spiel ist ab sofort für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam Deck erhältlich. Die Nintendo-Switch-Version erscheint Anfang Juni 2025.

Entwickelt von Flatter Than Earth und veröffentlicht von Daedalic Entertainment, lädt Once Upon a Puppet die Spielenden in ein magisches, theatralisches Reich voller Gefahren, Entdeckungen und unerwarteter Verwandlungen ein.

Mit originellen Faden-Mechaniken, cleveren Zwei-Charakter-Rätseln und einer liebevoll handanimierten Welt, bietet das Spiel eine bewegende und zugleich düstere Reise durch ein vergessenes Marionettenkönigreich.

Über Once Upon a Puppet

Once Upon a Puppet bietet einen Einblick in eine fesselnde Welt verlorener Geschichten, wandelbarer Bühnen und dramatischer Rätsel. Schlüpft in die Rolle von Nieve, der verbannten Bühnenhelferin, und Drev, der durch das Schicksal an sie gebundenen Marionette, während sie die Geheimnisse des Untertheaters lüften und ihren Weg zurück auf die große Bühne finden.

Key Features

Zwei spielbare Charaktere – Steuert Nieve und Drev gleichzeitig und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die dynamische Welt zu erkunden.

Faden-basierte Mechaniken – Nutzt magische Fäden, um mit der Umgebung zu interagieren, Requisiten zu manipulieren und Geheimnisse zu entdecken.

Handgefertigte Theaterwelt – Erkundet beeindruckende Kulissen, bewegliche Hintergründe und sammelbare Kostüme, inspiriert von klassischen Bühnenstücken.

Story-getriebenes Abenteuer – Rekonstruiert verlorene Bühnenbilder und deckt die düsteren Geheimnisse des Untertheaters auf.