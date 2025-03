Once Upon A Puppet: Release-Termin im April steht fest

Autor:, in / Once Upon A Puppet

Once Upon A Puppet erscheint im April für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam.

Once Upon A Puppet ist ein kommendes 2.5D-Puzzle-Plattformspiel von Flatter Than Earth und Daedalic Entertainment, das am 23. April 2025 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Im Spiel übernehmen die Spieler die Kontrolle über Nieve, eine verbannte Bühnenhelferin, und Drev, eine magisch mit ihr verbundene Marionette. Gemeinsam navigieren sie durch eine theatralisch inspirierte Welt voller dynamischer Bühnenbilder, fesselnder Rätsel und einer Vielzahl von Charakteren.

Das Gameplay kombiniert klassische Plattformelemente mit einzigartigen, fadenbasierten Mechaniken, die es ermöglichen, Umgebungen zu manipulieren und Geheimnisse aufzudecken.

Der neue Future Games Show-Trailer gibt einen Einblick in die faszinierende, aber geheimnisvolle Welt von Once Upon a Puppet. Im Rampenlicht stehen die einzigartigen Faden-Mechaniken, dynamische Rätsel und beeindruckende Bühnenverwandlungen. Während sie sich gegen bedrohliche Marionettengegner behaupten und die Geheimnisse eines verlorenen Königreichs lüften, rückt Nieve und Drevs magische Reise ins Zentrum – gekrönt von der langersehnten Enthüllung des Release-Datums.

Die wunderliche Welt von Once Upon a Puppet öffnet ihre Tore am 23. April 2025. Das handgefertigte Puzzle-Platformer-Abenteuer mit düsterem Twist von Flatter Than Earth und Daedalic Entertainment wurde im brandneuen Trailer enthüllt, der während der Future Games Show Premiere feierte. Der Titel erscheint für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam Deck.