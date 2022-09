One Piece Odyssey: Exklusive Neuigkeiten zur Tokyo Game Show

Autor:, in / One Piece Odyssey

Auf der Tokyo Game Show verspricht der Produzent exklusive Neuigkeiten zu One Piece Odyssey.

Mit einer Nachricht an die Fans gab Katsuaki Tsuzuki als Main Producer von One Piece Odyssey in einem Video bekannt, dass es zur Tokyo Game Show 2022 einen Live-Stream zum Spiel geben wird.

Der Stream wird am 15. September, um 15:00 Uhr starten und exklusive neue Informationen und Überraschungen zum Spiel bereithalten. Dazu wurden auch die japanische Synchronsprecherin Marika Kohno und weitere Gäste eingeladen, um One Piece Odyssey zu spielen.

In der Videoankündigung zeigte der Produzent am Ende noch das jetzt fertiggestellte Key Visual.