One Piece Odyssey: Reunion of Memories DLC angekündigt

Für One Piece Odyssey wurde ein neuer DLC namens Reunion of Memories angekündigt. Den Trailer gibt es hier zu sehen!

One Piece Odyssey, das RPG zum bekannten Franchise One Piece, erhält bald mit Reunion of Memories einen DLC, in dem es noch mehr zu entdecken gibt. Die Welt der Erinnerungen ist dort nicht mehr dieselbe: Ruffy und seine Freunde müssen einen Weg zurück finden und ein letztes Mysterium enthüllen.

Die berühmten Piraten können nach ihrem letzten Abenteuer auf der Insel Waford und in Memoria, einer Welt bestehend aus Erinnerungen, endlich verschnaufen.

Doch am Abend, bevor sie die Segel setzen wollen, erscheint ein geheimnisvolles Mädchen, das aussieht wie Lim. Sie ist in schwarze Kleidung gehüllt, ihr Gesicht ist verdeckt und sie hält einen schwarzen Würfel in der Hand.

Die Frage stellt sich: Wer ist sie? Die Strohhutpiraten sind gezwungen, nach Memoria zurückzukehren und werden erneut nach Alabasta befördert. Allerdings scheint es anders als bei ihrem letzten Besuch und der Würfel, den sie zum Entkommen benötigen, ist verschwunden.

Katsuaki Tsuzuki meldet sich ebenfalls zurück, mit einer weiteren Produzentenbotschaft: