One Piece Odyssey: Rollenspiel mit frischen Charakter- und Monsterdesigns angekündigt

One Piece Odyssey

Heute wurde mit One Piece Odyssey ein neues Rollenspiel im One Piece-Universum mit frischen Charakter- und Monsterdesigns angekündigt.

Bandai Namco Entertainment kündigt heute das Rollenspiel One Piece Odyssey für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC an.

One Piece Odyssey wird von ILCA entwickelt und ist für eine Veröffentlichung in diesem Jahr datiert.

Laut der offiziellen Webseite ist One Piece Odyssey ein Rollenspiel-Projekt mit einzigartigen Abenteuerelementen, welches sich schon viele Jahre in der Entwicklung befindet und eine realistische Welt von One Piece umsetzt.

Fans dürfen sich auf ein frisches Charakter- und Monsterdesign freuen, das von Eiichiro Oda, dem Autor von One Piece stammt. Dazu gesellt sich Musik des Komponisten Motoi Sakuraba, der für seine Werke aus den Dark Souls- und Tales of-Reihen bekannt ist.

„Während ihrer Reise geraten die von Monkey D. Ruffy angeführten Strohhüte auf dem Meer in einen schweren Sturm. Schließlich tauchen sie mitten im Sturm auf einer geheimnisvollen Insel auf und werden voneinander getrennt. Nun begibt sich die Crew auf eine neue abenteuerliche Reise voller Wunder der unerbittlichen Natur, mächtiger Gegner und seltsamer Begegnungen mit den Inselbewohnern. Arbeitet mit Ruffy und seiner Crew zusammen, um wieder in See stechen zu können!“

Features

Eine geheimnisvolle Insel: Ruffy erkundet die Insel, um seine verstreuten Crewmitglieder wiederzufinden. Gemeinsam entdecken sie mysteriöse Ruinen und unbekannte Monster. Die Strohhüte sind begeistert von der Möglichkeit, die Insel zu erkunden, doch schon bald nehmen die Dinge einen unerwarteten Lauf. Erlebt eine völlig neue Story!

Besiegt neue Gegner, löst Rätsel und fördert ein völlig neues Abenteuer mit deinen Lieblingsstrohhüten zutage! Neben Ruffy könnt ihr als Zorro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook spielen!

RPG mit dem Charme von One Piece: Erlebt Quests und Dungeons mit dem authentischen Charme von One Piece. Freut euch auf ein RPG mit euren Lieblingscharakteren und der Atmosphäre der Welt von One Piece.

Schaut euch jetzt den Trailer zu Ankündigung an sowie ein Interview mit dem Produzenten Katsuaki Tsuzuki.