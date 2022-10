One Piece Odyssey: Sieben Minuten Gameplay veröffentlicht

Autor:, in / One Piece Odyssey

In einem sieben Minuten umfassenden Trailer erhaltet ihr Einblick in das Gameplay von One Piece Odyssey.

Interessante Einblicke in das Gamplay von One Piece Odyssey erhaltet ihr im aktuellen Gameplay Trailer. Sieben Minuten werdet ihr in die Piratenwelt mitgenommen und könnt euch einen Einblick in Kampfsystem, Feldaktionen und Nebenquests verschaffen.

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über STEAM und kann bereits vorbestellt werden: